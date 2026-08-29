Un motociclista de 18 años sufrió lesiones de consideración tras protagonizar un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la Ruta 131 y calle Salto, en Libertador San Martín, departamento Diamante.

El hecho se registró mientras personal de la Comisaría Libertador San Martín realizaba tareas de prevención en distintos sectores de la ciudad y tomó conocimiento del siniestro.

Una moto chocó contra una Fiat Toro

En el accidente estuvieron involucrados una Fiat Toro Freedom, de color bordó, conducida por un hombre de 58 años, y una Honda CG Titan de 150 cc, al mando de un joven de 18 años. Ambos conductores tienen domicilio en Libertador San Martín.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, la Fiat Toro circulaba por la Ruta 131 de este a oeste y su conductor habría iniciado una maniobra para ingresar a calle Salto.

En ese momento, por la misma ruta pero en sentido contrario —de oeste a este— circulaba la motocicleta. Por circunstancias que deberán determinarse mediante las pericias, la moto terminó impactando contra el lateral derecho de la pick up.

Como consecuencia del choque, el motociclista perdió el control y cayó sobre la acera.

El joven fue trasladado y sufrió lesiones de consideración

Tras el impacto, el motociclista recibió asistencia del personal de Salud y posteriormente fue trasladado al Sanatorio Adventista del Plata.

Minutos más tarde, los profesionales determinaron que las lesiones sufridas eran de consideración, según informó la Jefatura Departamental Diamante.

El conductor de la Fiat Toro, por su parte, quedó involucrado en las actuaciones correspondientes.

Intervino Policía Científica

La situación fue comunicada al Ministerio Público Fiscal, que dispuso el inicio de las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes sobre los vehículos y la escena del siniestro.

La investigación continuará para determinar con precisión la mecánica del choque y las responsabilidades que pudieran corresponder.