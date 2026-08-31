Un fuerte choque registrado durante la madrugada de este lunes provocó un corte total de tránsito en el puente Rosario-Victoria y generó importantes demoras sobre la Ruta Nacional 174.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5:30, a la altura del kilómetro 8, cuando un Renault Clio y un camión colisionaron de frente.

Como consecuencia del impacto, al menos cuatro personas que viajaban en el automóvil resultaron heridas y debieron ser rescatadas por los bomberos. El conductor del camión, en tanto, resultó ileso.

El camión habría ingresado por error al puente

Según la información difundida tras el accidente, el camionero tenía como destino Córdoba, pero se habría equivocado de recorrido luego de pasar la avenida Circunvalación e ingresó al puente Rosario-Victoria.

El conductor relató posteriormente que se distrajo “un segundo” y que, al advertir que se encontraba circulando en sentido contrario, realizó una maniobra para intentar evitar al automóvil.

“Quise esquivarlo y no me dio”, expresó el transportista al referirse al momento del impacto.

La colisión provocó que el Renault Clio quedara dado vuelta sobre la calzada.

Bomberos rescataron a los ocupantes del auto

Debido a la violencia del impacto, los bomberos debieron cortar parte de la carrocería del Renault Clio para poder retirar a las personas que permanecían en el habitáculo.

Los heridos fueron asistidos y trasladados para recibir atención médica. La información disponible no precisa en este momento el carácter de las lesiones.

Mientras se desarrollaba el operativo, el tránsito permaneció totalmente interrumpido en el sector.

Desvíos y largas filas de vehículos

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) informó durante las primeras horas de la mañana que no era posible circular hacia Entre Ríos desde avenida Circunvalación.

El corte generó largas filas de vehículos en ambas manos de la ruta, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en el lugar.