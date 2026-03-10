La Jefatura Departamental Victoria informó que este lunes 8 de marzo, alrededor de las 17:30, se tomó conocimiento de un accidente de tránsito en cadena ocurrido en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional Nº 174, en el tramo que une Rosario (Santa Fe) con Victoria (Entre Ríos).

Según se indicó oficialmente, el siniestro involucró a cinco vehículos que circulaban en sentido Rosario–Victoria. En el lugar intervino personal de Gendarmería Nacional junto a efectivos de la Dirección de Seguridad Vial de Victoria, quienes trabajaron en la asistencia del tránsito y en las primeras actuaciones.

Posteriormente se solicitó la presencia de personal de la División Policía Científica, que llevó adelante las tareas de relevamiento técnico del lugar del hecho, realizando registros fotográficos y planimetría para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

De acuerdo con la información brindada, el siniestro fue protagonizado por un camión de transporte de cereales marca Scania con cabina, conducido por un hombre oriundo de la localidad de Viale (Entre Ríos); una trafic marca Citroën, modelo Jumper, manejada por un ciudadano de la provincia de Chaco; un camión marca Mercedes Benz con acoplado —señalado como el que habría desencadenado el siniestro— conducido por un hombre de Gobernador Mansilla (Entre Ríos); otro camión marca Iveco con acoplado conducido por un ciudadano del departamento Paraná; y un automóvil marca Chevrolet, modelo Classic, guiado por un hombre de la provincia de Santa Fe.

Como consecuencia del impacto, un total de ocho personas fueron trasladadas al Hospital “Dr. Fermín Salaberry” de Victoria para su atención médica. Desde fuentes oficiales se indicó que ninguno de los involucrados presentó lesiones de gravedad.

En el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido. Mientras tanto, el tránsito en la zona fue asistido por el personal presente hasta normalizar la circulación.