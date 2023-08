El 19 de febrero pasado la Argentina cumplió 51 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas con la República Popular China. Si bien existían múltiples contactos comerciales y estatales antes de 1972, este inicio de relaciones diplomáticas implicó la apertura de mutuas embajadas y el inicio de un camino de profundización de vínculos comerciales, culturales, de inversiones, entre otros campos.

Más de medio siglo más tarde, la República Popular China se ha convertido en el segundo socio comercial de nuestro país, resalta el informe elaborado por Guido D’Angelo, Emilce Terré, Patricia Bergero, de la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. En 2022 el gigante asiático fue destino del 9,1% de las exportaciones nacionales, sólo detrás del Brasil, que se lleva el 14,2%. En este sentido, la agroindustria tiene un rol preponderante en nuestra canasta exportadora hacia China.

De esta manera, el gigante asiático es el principal destino de las carnes y el poroto de soja que se exporta desde nuestro país. El año pasado el 92% del poroto de soja argentino exportado se embarcó hacia China, al tiempo que este país fue destino del 57% de las exportaciones de carne argentina. Entre ambos complejos tenemos más del 66% de las exportaciones argentinas a este destino en 2022.

No conforme con ello, el aporte de la agroindustria se amplía si sumamos complejos exportadores. China es el principal comprador de la cebada forrajera argentina, con exportaciones de este producto por casi US$ 600 millones el año pasado. En este sentido, este país representó el 59% del volumen exportado por el Complejo Cebada en 2022. Más aún, la República Popular China es destino de exportaciones de los complejos Pesquero, Sorgo, Avícola, Maní, Lácteo, Uva, Tabacalero, Forestal, entre otros relativos al agro. Por otra parte, las exportaciones de carbonato de litio a la República Popular China crecieron un 253% el año pasado, totalizando cerca de US$ 314 millones.

China es el principal socio comercial de Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, San Luis, La Pampa y Catamarca. Más aún, es el segundo socio comercial de las tres provincias más exportadoras de la Argentina: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

Puede interesarte

El Up River, principal nodo del comercio argentino-chino

En esta relevante relación bilateral, el Up River se destaca año tras año como primer nodo exportador argentino hacia China. Por un lado, desde el Gran Rosario se embarca cerca del 15% del sorgo que se exporta en el mundo, constituyéndose en el segundo nodo exportador de sorgo a nivel global. En este marco, prácticamente todo el sorgo argentino que se exporta tiene a China por destino. En 2022 se embarcaron 1,5 Mt de sorgo y 1,5 Mt de poroto de soja con destino a China desde el Up River.

Por otra parte, Bahía Blanca y Necochea-Quequén son nodos de peso en la exportación argentina de poroto de soja y cebada hacia China. En el caso de este último cultivo, el 58% de los embarques argentinos de cebada tuvieron por destino al país oriental en 2022. En el consolidado, el año pasado nuevamente fue China el país que recibió el mayor volumen de granos despachado desde los puertos argentinos.

Quince años ininterrumpidos de déficit comercial

China es el principal origen de importaciones argentinas, representando el 21,5% de las importaciones en 2022. Sumando importaciones y exportaciones, el 15% del comercio bilateral argentino se explica por China, muy cerca del 17% que representa Brasil, primer socio comercial de nuestro país.

Las importaciones argentinas provenientes de China se distribuyen entre múltiples productos, mayoritariamente productos terminados e insumos de origen industrial. Maquinarias eléctricas y mecánicas explican la mitad de las importaciones con origen en el gigante asiático. Asimismo, desde China también se importan diversos productos químicos, plásticos, fertilizantes, entre otros.

Este elevado nivel de importaciones lleva a nuestro país a tener déficit comercial con China desde el año 2008. Cumpliendo 15 años consecutivos de déficit comercial bilateral, el saldo comercial negativo en este período supera los US$ 75.000 millones. Más aún, el 2022 finalizó con un déficit bilateral próximo a los US$ 9.500 millones, el máximo registrado en la relación bilateral.

En este sentido, la ampliación y mejora de la oferta exportable hacia China puede ser un factor clave para aminorar este fuerte déficit comercial. Por un lado, la elevada capacidad de procesamiento de soja del gigante asiático funciona como desincentivo para un firme acceso de la harina y el aceite de soja argentinos a China, a pesar de que existen algunos embarques de cantidades menores de estos productos (fundamentales para el comercio exterior argentino) hacia el gigante asiático. Por otra parte, profundizar el acceso al mercado chino para las carnes y otros cereales argentinos parece tener más espacio, en vista de la elevada y creciente demanda interna en el país oriental.

Más aún, el reciente caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina, más conocida como “vaca loca”, en el estado brasilero de Pará, tendrá a Brasil afuera del mercado por todo marzo en lo que hace al abastecimiento cárnico a China, debido a protocolos fitosanitarios. Argentina puede aprovechar esta breve coyuntura como punto de partida para seguir apuntalando sus exportaciones. Más allá de que dicha situación no desplazaría a Brasil del mercado chino por mucho más tiempo que el determinado por los protocolos sanitarios, ésta es una nueva oportunidad para seguir profundizando la inserción del complejo Carnes y Cueros Bovinos en China.

Además, con muchos de los complejos agroindustriales que ya se insertan en el mercado chino puede potenciarse aún más la reducción del déficit comercial bilateral. No caben dudas que la segunda economía del mundo sigue siendo un mercado de peso para potenciar el comercio exterior argentino.