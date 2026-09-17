Crespo.- La Asociación Civil “Crespo Te Abraza” continúa fortaleciendo su labor comunitario e invita a una propuesta destinada a promover la prevención de los consumos problemáticos, generar espacios de escucha y brindar herramientas de acompañamiento a quienes atraviesan situaciones complejas.

En una entrevista en el programa La Hora Dorada Stream, conducido por Mariana Rupp y emitido por la señal de Flop!TV, Integrantes de la asociación, adelantaron detalles de la charla de prevención “Mi historia”. La jornada contará con la participación especial de Guillermo Bachilleri, quien compartirá su testimonio, relatando el proceso que atravesó desde el consumo hasta su recuperación.

Bachilleri relató en el programa a través del contacto telefónico, que comenzó con el consumo de pastillas y alcohol, llegando a los 27 años a la cocaína. Atravesó 18 años de consumo antes de iniciar un proceso de recuperación.

El camino no fue sencillo. Explicó que durante mucho tiempo quiso recuperarse, pero no contaba con las herramientas necesarias. En los primeros días, atravesó un fuerte período de abstinencia y llegó a sentir nuevamente el impulso de consumir. En ese momento decidió contar públicamente lo que estaba viviendo y transmitiendo su experiencia en redes sociales esperando encontrar algún mensaje de ayuda. La contestación fue mucho mayor de la que imaginaba: recibió alrededor de un centenar de respuestas. Ese episodio se convirtió, según relató, en un punto de inflexión.

Comenzó a a acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares. “El mejor antídoto es hablar, es pedir ayuda, sacarlo de adentro”, sostuvo durante la entrevista.

Bachilleri también explicó que su recuperación implica un cuidado permanente y que debe prestar atención a aquellas situaciones, lugares, vínculos o hábitos que pueden funcionar como disparadores. En su caso, contó que tuvo que alejarse de personas y espacios que estaban asociados directamente con sus años de consumo.

También señaló que determinadas conductas que anteriormente estaban vinculadas entre sí -como el consumo de alcohol y cocaína- pueden representar un riesgo durante su proceso. Por eso, remarcó la importancia de mantenerse atento y trabajar “solo por hoy”, una expresión habitual en los procesos de recuperación de consumos problemáticos.

La idea que atraviesa su testimonio es que pedir ayuda no representa una debilidad, sino una herramienta para comenzar a cambiar una situación.

Charla “Mi Historia”

La actividad se llevará a cabo este viernes 18 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, en el Salón del Centro Comercial Crespo. La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes de escuelas secundarias, empresas y público en general. Desde la organización aclaran que la propuesta no estará centrada exclusivamente en las drogas, también abordarán una mirada más amplia sobre los consumos problemáticos y otras situaciones vinculadas con la vida cotidiana, la salud mental, la familia y los procesos de recuperación.

Además del testimonio de Bachilleri, el encuentro contará con la participación de una profesional de la psicología y la conducción a cargo de Mariana Rupp.

La actividad es libre y gratuita. Quienes deseen participar pueden inscribirse previamente al WhatsApp 3435702407.