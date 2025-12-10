En dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo 32, se dialogó con Nora Saluzzio, integrante de la Sociedad Italiana de Crespo, quien invitó a la comunidad a participar de la charla informativa sobre la Scuola Arcadia de Casalbordino, una propuesta educativa vinculada al aprendizaje del idioma y la cultura italiana.

La actividad será este jueves 11 de diciembre, a las 18:00, en la Sociedad Italiana de Crespo, con entrada libre y gratuita.

¿De qué se trata la Scuola Arcadia?

Durante la entrevista, Nora explicó que estas escuelas funcionan tanto en Italia como en distintos países, y están orientadas al estudio del idioma, la historia y la vida cultural italiana. En esta oportunidad, la charla estará a cargo del profesor Federico D’Aurizio, quien brindará detalles sobre:

modalidades de cursado

niveles disponibles (inicial, intermedio y avanzado)

duración de los programas (de 1 a 4 semanas)

características de los “borgos” italianos donde se desarrollan las experiencias

posibilidades de viaje y costos

La propuesta está dirigida tanto a quienes ya estudian italiano como a quienes desean iniciarse. “No es necesario saber el idioma —explicó Nora— porque hay niveles desde cero. Es una experiencia cultural muy rica, donde además se convive con la comunidad local”.

Un interés que crece en Crespo

Nora destacó que en la ciudad existe un marcado interés por el idioma y las tradiciones italianas. “Hay muchos alumnos que estudian italiano en los talleres de la Casita de los Adultos Mayores y también en institutos privados. Además, Crespo recibe todos los años jóvenes en intercambios, por lo que esta propuesta puede resultar muy atractiva”.

La iniciativa surgió a partir del contacto con la Asociación Friulana de Paraná, que acercó la posibilidad de realizar esta presentación en Crespo por el fuerte vínculo local con la cultura italiana.

Un espacio abierto a la comunidad

La Sociedad Italiana continúa promoviendo actividades culturales —pese a las dificultades económicas y organizativas que atraviesan las instituciones— y destaca la importancia de ofrecer espacios de formación y encuentro. “Queremos que la Sociedad Italiana siga siendo una casa abierta y activa”, sostuvo Nora.

La charla tendrá una duración aproximada de una hora, con espacio para consultas y orientación personalizada.

📞 Informes: Nora – 343 4 551 660