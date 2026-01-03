Crespo.- El martes 9 de diciembre, el intendente Marcelo Cerutti mantuvo una reunión con el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, para avanzar en iniciativas de construcción de viviendas vinculadas al programa Ahora Tu Hogar. Por el mismo motivo, mantuvo otra reunión el intendente de Santa Ana, Rogelio Zanandrea.

Coordinar políticas de vivienda

La Provincia quiere coordinar con los municipios las acciones para atender la demanda habitacional. Schönals y Cerutti revisaron las principales necesidades que se presentan en Crespo y evaluaron alternativas para impulsar proyectos de viviendas, regularización dominial y mejoras urbanas. Schönhals sostuvo que “la articulación permanente con los gobiernos locales es clave para agilizar las intervenciones y adaptar cada programa a las características de cada ciudad”. A su turno, Cerutti valoró la instancia de trabajo y subrayó que “el acompañamiento del IAPV es fundamental para proyectar soluciones concretas acordes a la realidad de nuestra comunidad”.

Crédito a la Municipalidad

En contacto con Paralelo 32, el intendente de Crespo especificó que “en la reunión se habló sobre la posibilidad de un crédito de IAPV a la Municipalidad; se está evaluando de qué forma se va a implementar”. Consultado sobre montos y cantidad de viviendas a construir, Cerutti dijo que todavía no hay definiciones al respecto. “Eso es lo que hay que definir; también, cómo va a ser la modalidad de otorgamiento del crédito a los beneficiarios”.