En el inicio de su mensaje, Cerutti remarcó que el objetivo de su administración, desde el comienzo de la gestión, es trabajar con una planificación clara y responsable. “Nuestro propósito es trabajar con una idea clara de planificación, equilibrio y decisión para que Crespo siga creciendo con servicios y espacios que fortalezcan la vida comunitaria. Queremos seguir construyendo Crespo para que avance con planificación e inversión”, expresó.

El intendente señaló que 2025 fue un año exigente y que el 2026 también plantea nuevos desafíos, aunque destacó los resultados alcanzados en distintas áreas. “Invertimos en infraestructura sin comprometer las finanzas; fortalecimos el perfil productivo de la ciudad; ampliamos la oferta educativa y la formación; integramos desarrollo y sustentabilidad; y modernizamos el Estado Municipal”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que los avances logrados responden a una forma de gestión basada en el orden administrativo y el trabajo conjunto. “Nada de esto es casual. Es el resultado de una forma de gobernar que prioriza el orden, la responsabilidad y el trabajo en equipo junto al empleado municipal. Crespo se define por su gente, por quienes trabajan, emprenden, enseñan, estudian y producen cada día”, manifestó.

Superávit y contexto económico

Cerutti también se refirió a la situación económica nacional y su impacto en los municipios, señalando que el escenario sigue siendo complejo. No obstante, destacó que Crespo volvió a cerrar el ejercicio con superávit, manteniendo inversiones en obras y servicios.

“El contexto económico nacional sigue siendo complejo, con restricciones que impactan en los municipios, en las familias y en el sector productivo. Pero cuando hay orden en las cuentas, claridad en las prioridades y compromiso con la comunidad, es posible avanzar incluso en tiempos difíciles”, aseguró.

En ese marco agregó: “Crespo volvió a cerrar el ejercicio con superávit. Y lo hicimos invirtiendo en obras, infraestructura, formación, producción y calidad de vida. Orden es condición para crecer. Ese es el camino que elegimos y el rumbo que vamos a sostener”.

El intendente consideró que 2026 será un año de consolidación, en el que se buscará profundizar las políticas públicas implementadas en los últimos años.

Viviendas y acceso a terrenos

Entre los anuncios para el presente año, Cerutti adelantó una nueva etapa del Programa Municipal de Terrenos Sociales, que permitirá brindar soluciones habitacionales a familias de la ciudad.

“Vamos a poner a disposición nuevas oportunidades para familias trabajadoras de nuestra ciudad”, indicó.

Asimismo, explicó que el municipio continúa gestionando herramientas para facilitar el financiamiento de viviendas. “Buscamos que una familia pueda proyectar su casa, su trabajo y su futuro en nuestro Crespolindo”, remarcó.

Predio del Ejército

Otro de los anuncios relevantes estuvo vinculado al predio del Destacamento de Vigilancia Cuartel Crespo del Ejército Argentino, considerado por el municipio como un espacio estratégico para el desarrollo urbano.

El intendente informó que en las próximas semanas comenzarán las intervenciones en la zona sur del predio, donde se proyecta la construcción de un parque de esparcimiento y encuentro para los vecinos.

“Será un espacio pensado para el disfrute de las familias, con juegos, senderos recreativos y espacios para la actividad física, integrando ese sector a la dinámica urbana y ampliando las áreas verdes disponibles”, explicó.

Además, destacó el compromiso del gobernador Rogelio Frigerio para avanzar en la transferencia de los terrenos al Estado provincial y municipal, garantizando la continuidad de las actividades deportivas que actualmente desarrollan los clubes en el lugar.

Salud mental y adicciones

En materia social, el intendente anunció la creación de un centro destinado a la prevención, diagnóstico y acompañamiento de personas con consumos problemáticos y adicciones, que también brindará apoyo a familiares.

La iniciativa formará parte de las políticas impulsadas desde la Dirección de Desarrollo Humano.

Obras públicas

Durante el repaso de gestión, Cerutti enumeró distintas obras ejecutadas durante el último año, entre ellas la construcción de 20 cuadras de veredas y más de 1.400 metros de cordón cuneta en el barrio San Cayetano, beneficiando a más de 170 familias.

También mencionó la inversión de 135 millones de pesos en el entubado del canal del arroyo entre calle Italia y Acceso Presidente Perón, obra destinada a prevenir anegamientos.

A ello se suman trabajos de pavimentación en distintos barrios, el recambio de más de 600 luminarias LED, la instalación de 150 columnas de alumbrado, la adquisición de un camión recolector 0 km con una inversión de 185 millones de pesos, mejoras en estaciones elevadoras y recambio de cañerías de agua y cloacas, repavimentación de la vía aeróbica y la puesta en valor de plazas y espacios públicos.

“Cada una de estas acciones responde a una misma lógica: planificar, priorizar y ejecutar con responsabilidad”, subrayó.

Desarrollo productivo

El intendente también resaltó el perfil productivo de la ciudad y el dinamismo del Parque Industrial de Crespo, incluso en un contexto macroeconómico adverso.

Durante 2025 se concretó la venta de siete lotes, con un movimiento superior a 113 millones de pesos en boletos de compraventa.

“Cada lote vendido representa inversión privada, ampliación de la capacidad productiva y generación de trabajo para nuestra comunidad”, sostuvo.

Educación, empleo y deporte

En materia educativa, Cerutti destacó que más de mil personas se capacitan actualmente en la ciudad a través de tecnicaturas universitarias y cursos de formación en oficios, propuestas pensadas en función de las demandas de la industria local.

Asimismo, anunció que durante 2026 el municipio pondrá en funcionamiento un portal web de empleo, destinado a facilitar el vínculo entre empresas y personas que buscan trabajo.

En el ámbito deportivo, el intendente destacó la construcción de un estadio multifunción para la Escuela Municipal de Voleibol, proyecto impulsado mediante el trabajo conjunto entre el municipio, el sector privado y distintas instituciones.

Seguridad

En materia de seguridad, el jefe comunal informó que durante 2025 se avanzó en la modernización del Centro de Monitoreo, que funciona las 24 horas, con la instalación y renovación de 90 cámaras conectadas por fibra óptica, lo que mejora la calidad y velocidad de transmisión de imágenes.

También destacó el acompañamiento permanente a los Bomberos Voluntarios de Crespo, institución que recibió aportes municipales superiores a 72 millones de pesos durante el último año.

Mensaje final

En el cierre de su discurso, Cerutti convocó a la comunidad a continuar trabajando de manera conjunta por el crecimiento de la ciudad.

“Nuestro compromiso es seguir administrando con responsabilidad y tomando decisiones pensando en el corto, mediano y largo plazo. Nuestra invitación es clara: que cada vecino siga siendo parte activa de este proceso. El presente y el futuro de Crespo lo construimos juntos, siendo todos protagonistas de este Crespo Lindo”, expresó.

Con la presentación del informe del presidente municipal, quedó oficialmente inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de Crespo, conforme a lo establecido en el artículo 108° inciso h) de la Ley Orgánica de Municipios de la Provincia de Entre Ríos.

Del acto participaron la presidenta del Concejo Deliberante, Jacinta Eberle, concejales de los distintos bloques, funcionarios del gabinete municipal, autoridades provinciales y nacionales, intendentes y presidentes comunales de localidades vecinas, además de representantes del sector empresarial e instituciones de la ciudad.