Con el cierre de las mesas a las 18 horas, culminó la jornada electoral en todo el país y crece la expectativa por los resultados de las elecciones legislativas 2025, que definirán la nueva composición del Congreso de la Nación.

En esta oportunidad, los comicios se desarrollaron con una novedad histórica: por primera vez se utilizó la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema aprobado con el objetivo de reducir el gasto público y agilizar el proceso electoral.

De acuerdo con datos difundidos por la Secretaría Electoral Nacional, en la provincia de Entre Ríos votó el 73% del padrón electoral, lo que representa una participación elevada respecto de elecciones anteriores.

Las escuelas de todo el país permanecieron abiertas hasta las 18 horas, y las autoridades recordaron que todo elector que se encontrara dentro del establecimiento al momento del cierre tuvo la posibilidad de emitir su voto.

Tras la finalización de la votación, las autoridades de mesa iniciaron el procedimiento de recuento en cada establecimiento, mientras que los resultados provisorios serán difundidos más tarde por la Dirección Nacional Electoral (DINE).