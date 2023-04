Crespo.- Este domingo el radicalismo entrerriano dirimirá quiénes dirigirán el partido en los próximos cuatro años. Se enfrentan el oficialismo provincial, aliado de Rogelio Frigerio, a través de la agrupación ‘Radicales para conducir y gobernar’ que lidera el diputado Fuad Sosa, contra la agrupación ‘Cambio Radical’ que lleva como candidato a presidente del Comité Provincial al intendente de Crespo, Darío Schneider. Este grupo tiene como precandidato a gobernador al diputado nacional Pedro Galimberti.

En nuestra ciudad confrontan, por el sector de Schneider la lista ‘UCR Crespo’, que lidera el abogado Beltrán Cepeda, y por el sector frigerista la lista es encabezada por Aníbal Prado. Además, a nivel local, se presenta una única lista de la Juventud Radical, ‘Cambio Radical’, liderada por Agustín López, que quedará proclamada para conducir los destinos del sector juvenil del partido en nuestra ciudad.

En la sede de la Escuela N°105 Patria Libre, de 8:00 a 18:00, estarán habilitadas las urnas y los padrones para que puedan emitir su voto más de 900 afiliados que tiene el padrón de la UCR local.

En la última semana se aceleró el trabajo electoral de las listas enfrentadas, visitando casa por casa, a los afiliados del radicalismo local. Además, se manifestaron en redes sociales y medios los principales protagonistas de esta contienda interna.

Palabras de Cepeda

En diálogo con Paralelo 32, Beltrán Cepeda, referente del oficialismo local, señaló: “Se dan dos cuestiones a tener en cuenta. Un hecho histórico es que un coterráneo como Darío sea candidato a presidir el comité provincial. Otro hecho histórico es que después de muchos años, hay interna partidaria local. Entendemos que no es un triunfo de una persona, sino del radicalismo de Crespo, la presencia de Darío a nivel provincial. Es un intendente en gestión con sobradas muestras de dirigencia y gestión. Esa experiencia se quiere trasladar al comité provincial, un comité actual al que los años lo han pasado por encima. Tenemos problemas administrativos y falta de innovación. No es solo una elección por ocupar cargos en el partido, porque están marcadas dos líneas políticas muy fuertes. Por un lado, lo que Cambio Radical pregona: que la conducción y el liderazgo de Juntos por Entre Ríos debe ser radical y los demás acompañar; en tanto, el otro sector no pregona eso. Queremos desde el radicalismo debatir con los restantes miembros de la coalición, y tener un rol protagónico, no ser actores de reparto como ya nos ha pasado. Esa gente, en el 2015 nos dejó sin candidato a gobernador, algo histórico en el radicalismo, por el solo hecho de arreglar un acuerdo con De Ángeli y Frigerio”.

López, por la Juventud Radical, agregó: “Recuperamos el espacio de la Juventud, logramos consensuar lista única, y queremos acompañar a Beltrán. Y a Darío a nivel provincial, que se legitima por sí mismo por su gestión municipal”.

Discurso de Prado

También visitó nuestra redacción Aníbal Prado, candidato a presidir la UCR local por el sector que a nivel provincial se referencia en Sosa y que responde al liderazgo del precandidato a gobernador Rogelio Frigerio. Estuvo acompañado por Sosa y otros referentes crespenses: Carlos Frank, Melina Alva y Karina Ozón. Todos coincidieron en la necesidad de tener un comité dirigido por radicales que no sean funcionarios municipales para que la gestión de gobierno y la conducción política del partido estén diferenciadas. Prado resumió las razones para disputar la conducción local de la UCR con los siguientes conceptos: “Queremos hacer un comité amplio y abierto a todos los radicales, y a la comunidad. Pretendemos tener un comité que se reúna semanal o quincenalmente, y que pueda la gente participar, expresarse, manifestar sus ideas o preocupaciones para su barrio. Y que los funcionarios tengan la obligación de bajar al comité y escuchar esas demandas de la gente y darles respuesta. Sucede que cuando asumen el poder, se aíslan, se hace un grupo más reducido. Muchas veces es muy difícil para el ciudadano común llegar a tener una charla con el funcionario. Creemos que el comité debe estar formado por gente común, gente que no tenga cargos, que no sean funcionarios, que sean radicales ‘de abajo’. Por eso, formamos esta lista donde no hay nadie que tenga cargos. También queremos que el local partidario se termine y de nada sirve tener un comité que no abra sus puertas, como ocurre en los últimos dos años. Queremos que el comité sea la casa de todos los radicales.”