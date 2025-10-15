Crespo.- A través de un comunicado “a la sociedad y a la prensa” el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo expuso su “profunda preocupación” por el avance de la venta informal en nuestra ciudad.

Se refirió a un incremento sostenido de actividades comerciales “que se desarrollan fuera de todo marco legal y regulatorio, ya sea en la vía pública, en domicilios particulares o a través de redes sociales. Estas prácticas, que no cuentan con la correspondiente habilitación ni con los controles tributarios, de salubridad y de seguridad que la normativa exige, generan una situación de clara desigualdad frente a los comercios formales que cumplen con todas sus obligaciones”.

Como consecuencias negativas, el comunicado expone:

• La competencia desleal, que desalienta la inversión y debilita al comercio establecido.

• La pérdida de recursos fiscales, que son fundamentales para sostener servicios públicos esenciales.

• La afectación a los consumidores, quienes quedan expuestos a adquirir productos sin garantías, sin trazabilidad y sin los controles de calidad correspondientes.

Llamado a las autoridades

La entidad reafirmó su “compromiso con la defensa del comercio formal, responsable y organizado, que constituye un pilar del crecimiento económico y social de nuestra comunidad” y realizó “un llamado concreto a las autoridades competentes para que se fortalezcan los mecanismos de control y fiscalización que permitan frenar el avance de la informalidad, y al mismo tiempo convocamos a los vecinos de Crespo a tomar conciencia sobre la importancia de elegir comercios habilitados, apoyando de esta manera a quienes, con gran esfuerzo, cumplen con la ley y generan oportunidades para todos”.

“Confiamos en que, trabajando de manera conjunta entre las instituciones, el Estado y la ciudadanía, podremos construir una ciudad más justa, ordenada y sostenible, donde se valoren el esfuerzo, la inversión y la formalidad como bases de un futuro mejor”, finalizó el comunicado.