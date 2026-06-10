El Concejo Deliberante de Crespo celebrará este miércoles 10 de junio, desde las 20, una nueva sesión ordinaria en la que abordará diversos proyectos de ordenanza vinculados al ordenamiento urbano, tránsito, ambiente y desarrollo de la ciudad.

Sin embargo, el tema que concentra la mayor atención política y que podría generar un intenso debate entre oficialismo y oposición será el tratamiento del proyecto impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal para aprobar, por vía de excepción, el desarrollo de un Centro Comercial a Cielo Abierto promovido por Organización Avanzar S.R.L. en el Distrito Comercial Norte, sobre uno de los accesos a la ciudad.

Según trascendió, los bloques opositores no acompañarían la iniciativa en los términos planteados por el Ejecutivo, por lo que el expediente se perfila como uno de los puntos más controvertidos del orden del día.

Qué propone el proyecto

La propuesta busca declarar de interés municipal el emprendimiento privado y autorizar una serie de excepciones urbanísticas para posibilitar su desarrollo.

De acuerdo con los fundamentos elevados por el Ejecutivo, el proyecto contempla la creación de una nueva centralidad comercial y de servicios, con calles internas, veredas, galerías comerciales, espacios comunes y una importante oferta de locales destinados a actividades comerciales y gastronómicas.

Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la autorización para ocupar la totalidad del inmueble donde se emplazará el emprendimiento, exceptuándolo de la restricción prevista en el Código de Planeamiento Urbano respecto de las franjas destinadas a futuras colectoras sobre rutas nacionales y provinciales.

Desde el municipio argumentan que los antecedentes técnicos existentes y los estudios de trazado realizados para las futuras colectoras permiten compatibilizar ambas situaciones sin afectar proyectos viales futuros.

Locales de menor superficie

Otro de los puntos relevantes del proyecto es la autorización excepcional para subdividir y comercializar locales internos de las galerías con superficies mínimas de 23 metros cuadrados, inferiores a las establecidas con carácter general para el Distrito Comercial Norte.

La medida se aplicaría exclusivamente a este emprendimiento y no modificaría las exigencias urbanísticas vigentes para otros desarrollos de la ciudad.

El texto aclara además que cualquier subdivisión, mensura o registración definitiva deberá contar con la aprobación de los organismos provinciales competentes, sin que la Municipalidad garantice la viabilidad registral de las operaciones.

Calles privadas de uso público

La ordenanza también establece que las calles internas, galerías y espacios comunes continuarán siendo de propiedad privada, aunque estarán afectados a servidumbres permanentes de uso público.

Esto permitirá garantizar la circulación de peatones y vehículos dentro del predio, así como el acceso irrestricto de servicios de emergencia.

El mantenimiento de la infraestructura, incluyendo calles, veredas, iluminación, desagües, redes sanitarias y señalización, quedará a cargo exclusivo de la empresa desarrolladora.

Asimismo, el emprendimiento deberá contar con un reglamento de uso, convivencia y seguridad, además de un plan integral de tránsito y emergencias que deberá ser aprobado por las áreas técnicas municipales.

Argumentos a favor

Entre los fundamentos expuestos por el Departamento Ejecutivo se sostiene que el proyecto contribuirá al crecimiento económico local, ampliará la oferta de bienes y servicios, favorecerá la generación de empleo formal y permitirá ordenar el desarrollo comercial en uno de los sectores de mayor expansión de la ciudad.

La iniciativa también contempla la instalación de sanitarios públicos, reservas individuales de agua para los sectores gastronómicos y condiciones específicas de accesibilidad, seguridad vial y evacuación.

Otros temas de la sesión

Además de este expediente, los concejales deberán analizar proyectos relacionados con la regulación del uso de veredas, excepciones urbanísticas particulares, la nominación de nuevas calles, modificaciones en sentidos de circulación vehicular y la creación del Eco-Jardín Educativo y Vivero Municipal, que será declarado Bien de Interés Histórico Natural Municipal.

También se tratará una propuesta para aceptar la restitución de una fracción de terreno ubicada en calle Pepe Biondi y destinarla posteriormente a la conformación de lotes sociales.