Crespo (Paralelo 32).– La Sociedad Italiana organiza su tradicional cena de la italianidad, en conmemoración de un nuevo aniversario de la República de Italia que se celebra cada 2 de junio y del Día del Inmigrante Italiano que se estableció el 3 de junio (mediante Ley Nacional Nº 24561) en coincidencia de la fecha del natalicio del Dr. Manuel Belgrano, en homenaje al prócer de origen italiano.

Debido al período de elecciones en nuestra provincia, la Sociedad Italiana la ha programado para el sábado 15 de junio a las 21:00. El costo de la tarjeta es de $600 con bebida incluida y el menú consiste en una entrada de antipasto, plato principal tallarines con pollo, postre tarantela.

Por pedidos de tarjetas comunicarse al Tel. 4951479 ó 4951514.