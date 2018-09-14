Crespo- La Peña Xentenario Xeneize programó su tercera cena anual para el 13 de octubre, a las 21:00, en el Salón Evelyn, con la presencia de Chicho Serna y Tato Aguilera.

Los organizadores han previsto la presencia de otros dirigentes, copas ganadas por el club de sus amores y sorteos durante la noche.

Las tarjetas están a la venta a $ 400 mayores y $ 300 menores. Pueden adquirirse en Relojería Neiff, Moreno 1364, Cel. 343 4503179 (Agos), 34326213996 (Leo). En Lib. San Martín, Mónica Alvarez, cel. 343 5079394; Diamante, Walter Pereyra, cel. 3434632484; Seguí, Juan Saavedra, cel. 3435367619; Viale, Jesús Muñoz, 3434676438; Ramírez, Damián Yane, cel. 3434685233.