Crespo- La Cooperadora de la Escuela Provincial de Nivel Medio y Superior Técnica Nº 35 “Gral. Don José de San Martín” pondrá a la venta a partir de la semana próxima las tarjetas para la cena del 40 aniversario de la institución, inaugurada el 15 de marzo de 1978. El acontecimiento social tendrá lugar el sábado 17 de noviembre, en el playón deportivo de la cerrando las actividades de la Expo Técnica programada para los días 15 y 16.

La cena se realizará en el playón deportivo de la escuela y se propone reunir además de docentes, padres y alumnos, a las distintas promociones de ex alumnos, ex docentes, ex directivos, miembros de cooperadora y a todas las personas que a lo largo de estas cuatro décadas formaron parte de la institución.

El costo de la tarjeta es de $ 350 para mayores y $ 200 para menores hasta 10 años. No incluye bebida ni cubiertos. Habrá sorteos y mesa dulce.

Por reserva de tarjetas comunicarse al tel. 4951635.

En esta ocasión, la cena 40º aniversario suplanta la tradicional peña anual de la institución.