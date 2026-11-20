El acceso a los teléfonos celulares comienza cada vez a edades más tempranas en Argentina. A los cuatro años, el 37% de los niños ya utiliza un dispositivo, propio o de otra persona. A los 12 años, esa proporción alcanza el 87%. El crecimiento más pronunciado se registra entre los 11 y los 12 años, cuando el uso aumenta 11 puntos porcentuales.

Los datos forman parte del informe Conectados y en riesgo, elaborado por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, en el marco del Día Mundial de la Infancia, que se conmemora cada 20 de noviembre.

La investigación fue realizada por Victoria Bein, María Sol González y María del Rosario Romero Victorica. Reúne información sobre el acceso temprano a la tecnología, el uso problemático de pantallas, la exposición a contenidos perjudiciales, las apuestas online, el grooming y el ciberacoso, además de analizar su relación con la salud mental de niños y adolescentes.

Uno de los aportes del trabajo es el procesamiento de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares y del módulo de Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (EPH-MAUTIC) del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2024. Sobre una base de 9.554 niños y adolescentes de entre 4 y 17 años, residentes en 31 aglomerados urbanos, las investigadoras analizaron el acceso y uso de celulares e internet según la edad.

El celular propio llega antes de los diez años

De acuerdo con el relevamiento Kids Online Argentina 2025, realizado por UNICEF y UNESCO sobre 5.910 estudiantes de entre 9 y 17 años de 20 jurisdicciones, el 95% tiene un celular propio con acceso a internet. La edad promedio en la que reciben su primer dispositivo es de 9,6 años, sin diferencias significativas por género o nivel socioeconómico.

El estudio también señala que el 79% de los menores de 13 años utiliza redes sociales, a pesar de que esa es la edad mínima establecida por muchas de las principales plataformas.

"Hoy el celular llega antes que la autonomía para usarlo. El primer teléfono propio llega, en promedio, a los 9 años y medio, y casi 8 de cada 10 chicos menores de 13 usan redes sociales que, según sus propias reglas, no deberían usar. Esto no se resuelve solo en cada casa: también es un problema de cómo están diseñadas las plataformas", sostuvo Victoria Bein, investigadora de la Universidad Austral.

El informe advierte, además, que el acceso a la tecnología no garantiza igualdad de oportunidades. El 39% de los niños y adolescentes no dispone de una computadora para realizar tareas escolares. Entre quienes pertenecen a hogares de nivel socioeconómico bajo, esa proporción llega al 69%.

De esta manera, la brecha digital no se limita a la posibilidad de conectarse a internet, sino que también comprende la disponibilidad de herramientas adecuadas para estudiar y aprender.

El uso de pantallas y sus consecuencias

Entre los adolescentes de 12 a 17 años, el 51% manifestó haber experimentado al menos una consecuencia negativa asociada al uso prolongado del celular, internet o los videojuegos durante el último año.

El 30% señaló que su rendimiento escolar empeoró por pasar demasiado tiempo frente a las pantallas; el 24% reconoció que intentó reducir su utilización y no pudo; el 20% indicó que dejó de comer o dormir por ese motivo, y el 13% manifestó haber tenido problemas con familiares o amigos.

Los resultados muestran que las dificultades no se relacionan únicamente con la cantidad de horas de conexión. También pueden afectar el descanso, la alimentación, el desempeño escolar y los vínculos personales.

Apuestas online: uno de cada cinco estudiantes secundarios participó

La expansión de las apuestas online entre adolescentes es otro de los fenómenos analizados.

Según datos del relevamiento nacional de Sedronar de 2025, el 26,2% de los estudiantes secundarios apostó dinero durante el último año, tanto por internet como de manera presencial. En particular, el 20,5% realizó apuestas online, pese a que esta actividad está prohibida para menores de edad.

La participación es mayor entre los varones: el 35,3% apostó dinero, frente al 17,7% de las mujeres, considerando ambas modalidades.

La edad más frecuente para realizar la primera apuesta es de 13 años, mientras que el promedio se ubica en 14,1 años. Entre quienes apuestan online, el 15,5% lo hace algunas veces por semana o diariamente.

Frente a este escenario, el informe plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de verificación de edad, los controles sobre los medios de pago y las estrategias de prevención y atención del juego problemático.

Exposición a contenidos sobre autolesiones y suicidio

La investigación también advierte sobre la exposición de adolescentes a publicaciones potencialmente perjudiciales.

Según Kids Online Argentina 2025, el 67% de los jóvenes de entre 12 y 17 años vio contenidos relacionados con formas de adelgazar o modificar su cuerpo. El 64% estuvo expuesto a publicaciones sobre maneras de ganar dinero fácilmente; el 55%, a mensajes discriminatorios; el 53%, a imágenes violentas o sangrientas, y el 52%, a contenidos vinculados con el consumo de alcohol, marihuana u otras drogas.

Entre los indicadores más preocupantes, el 31% manifestó haber visto contenidos sobre formas de lastimarse a sí mismo y el 27% estuvo expuesto a publicaciones que hablaban de maneras de quitarse la vida.

El informe también identifica diferencias según el género: las adolescentes mujeres registran mayor exposición a contenidos sobre delgadez y autolesiones, mientras que los varones presentan porcentajes superiores de exposición a contenidos sexuales.

Las investigadoras aclaran que estos datos reflejan la exposición a determinadas publicaciones y no permiten establecer, por sí solos, que hayan provocado daños psicológicos.

Grooming y contacto con desconocidos

El vínculo con personas desconocidas a través de internet también aumenta con la edad. El relevamiento de UNICEF y UNESCO indica que el 13% de los chicos de 9 a 11 años juega online con desconocidos. Entre los adolescentes de 15 a 17 años, la proporción llega al 29%.

En ese último grupo, el 44% manifestó haberse encontrado personalmente con alguien que había conocido por internet. La mayoría de esos encuentros fue con personas de su misma edad. Sin embargo, unos 40.500 niños, niñas y adolescentes de entre 9 y 17 años dijeron haberse encontrado con un adulto conocido online.

El informe también incorpora datos sobre situaciones de contacto de adultos con intenciones sexuales. En la Ciudad de Buenos Aires, una encuesta del Observatorio de Desarrollo Humano porteño y la Fundación Medifé registró que esa situación pasa del 11,6% entre los 13 y 15 años al 16,2% entre los 16 y 19.

En cuanto a las denuncias judiciales, el documento advierte que no existe una estadística nacional consolidada sobre grooming. En la provincia de Buenos Aires, de las 2.030 causas penales iniciadas en 2024 por ciberpedofilia y grooming, alrededor de 682 —el 33,6%— correspondieron a grooming. En 2023, esa proporción había sido del 22,7%. Se trata de causas judiciales iniciadas y no de la cantidad total de víctimas.

Ciberacoso y salud mental: una relación que preocupa

El informe dedica un apartado a la relación entre las situaciones de violencia digital y el bienestar emocional de los adolescentes.

En 2024, el suicidio fue la primera causa de muerte entre los varones de 15 a 29 años en Argentina. Según las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, ese año murieron por suicidio 1.358 personas de entre 10 y 29 años, de las cuales 1.049 eran varones.

Entre los intentos de suicidio notificados durante el período 2023-2025, la tasa más alta se registró en el grupo de 15 a 19 años, con 91 casos cada 100.000 habitantes. En las mujeres de esa edad, la tasa duplicó a la de los varones.

Para analizar la relación entre acoso, vínculos familiares y conductas suicidas, las investigadoras procesaron datos de la Encuesta Mundial de Salud Escolar de 2018, que incluyó a 56.297 estudiantes de entre 13 y 17 años de todo el país.

Según ese análisis, el 21,8% de los adolescentes había sufrido ciberacoso durante el último año. Entre ellos, el 38,2% manifestó haber pensado seriamente en suicidarse y el 26,7% dijo haberlo intentado. Entre quienes no habían sufrido ciberacoso, los porcentajes fueron del 16,8% y el 11,7%, respectivamente.

Las cifras también muestran diferencias según el acompañamiento familiar. Entre los adolescentes que sufrieron ciberacoso y sienten que sus padres comprenden sus problemas, la proporción que manifestó haber pensado seriamente en suicidarse fue del 24,9%. Entre quienes no percibían esa comprensión, llegó al 44,7%.

En cuanto a los intentos, los porcentajes fueron del 17,8% entre quienes se sentían comprendidos por sus padres y del 31,1% entre quienes no percibían ese acompañamiento.

"El dato que más nos impactó es el del acompañamiento. Entre los chicos que sufren ciberacoso, cuando sienten que sus padres entienden sus problemas, la proporción que pensó seriamente en suicidarse es casi la mitad. No hablamos de vigilar el celular, sino de que el chico sienta que tiene a quién contarle lo que le pasa", explicó Bein.

Las autoras aclaran que estos resultados corresponden a datos relevados en 2018 y muestran asociaciones estadísticas, pero no permiten establecer relaciones de causalidad. Su inclusión también pone de manifiesto la necesidad de actualizar las investigaciones nacionales sobre salud mental y violencia digital.

El acompañamiento familiar como factor de protección

Más allá de los indicadores de exposición y uso problemático, el estudio destaca la importancia de la presencia de los adultos en la vida digital de niños y adolescentes.

Entre los jóvenes de 12 a 17 años cuyos padres mantienen un acompañamiento activo —con consejos sobre seguridad en internet, orientación sobre contenidos, reglas y límites de tiempo—, el 29% presenta dos o más conductas de riesgo online.

Esa proporción aumenta al 38% cuando el acompañamiento es moderado y al 46% cuando es débil o inexistente.

Sin embargo, las reglas familiares sobre el uso de internet disminuyen a medida que los hijos crecen. Mientras el 72% de los niños de 9 a 11 años tiene pautas sobre qué puede hacer en internet, esa proporción baja al 36% entre los adolescentes de 15 a 17 años.

Al final de la escuela secundaria, solo el 13,9% de los estudiantes tiene un límite horario para el uso del celular, según la evaluación Aprender 2024. Además, ante situaciones de violencia digital, pocos adolescentes recurren a la escuela: en la Ciudad de Buenos Aires, solo el 2,6% busca ayuda en ese ámbito.

"Les soltamos la mano justo cuando más la necesitan: entre los 9 y los 11 años, 7 de cada 10 chicos tienen reglas en casa sobre qué hacer en internet; entre los 15 y los 17, solo un tercio. Mientras tanto, crecen la exposición, el contacto con desconocidos y el malestar", advirtió Bein.

La investigadora también cuestionó la falta de información actualizada para analizar estos fenómenos: "No se puede cuidar lo que no se mide", señaló.

Qué recomiendan las investigadoras

Frente a este escenario, las autoras proponen una serie de medidas para reducir los riesgos y promover un uso más seguro de la tecnología:

Postergar la entrega del primer celular propio.

Promover el diálogo familiar sobre las experiencias digitales.

Establecer acuerdos claros sobre el uso de dispositivos y los tiempos de conexión.

Fortalecer la educación digital desde la escuela primaria.

Mejorar los mecanismos de protección de las plataformas.

Reforzar los controles sobre las apuestas online.

Actualizar las estadísticas nacionales sobre riesgos digitales y salud mental adolescente.

El informe concluye que la prevención no depende exclusivamente de restringir el acceso a la tecnología. También requiere generar entornos digitales más seguros y fortalecer la presencia de adultos capaces de escuchar, orientar y acompañar.

"Son nativos digitales, pero eso no significa que sepan cuidarse solos en ese mundo. Casi todos tienen celular propio, y lo que les pasa en las redes los afecta tanto como lo que les pasa en el aula o con sus amigos. Por eso acompañarlos no es solo poner reglas: es interesarse por su vida digital y entender lo que significa para ellos", concluyó Bein.

Dónde pedir ayuda

El informe incluye distintas líneas de asistencia para situaciones de crisis o vulneración de derechos:

Salud Mental: 0800-999-0091, gratuita y disponible las 24 horas.

0800-999-0091, gratuita y disponible las 24 horas. Centro de Asistencia al Suicida: 135, gratuito desde CABA y Gran Buenos Aires; desde el resto del país, (011) 5275-1135.

135, gratuito desde CABA y Gran Buenos Aires; desde el resto del país, (011) 5275-1135. Línea 102: orientación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

orientación y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Línea 137: asistencia ante situaciones de violencia sexual, incluido el grooming.

asistencia ante situaciones de violencia sexual, incluido el grooming. Línea 141 de Sedronar: consultas por consumos problemáticos y juego.

Ante una emergencia, comunicarse con el 911.