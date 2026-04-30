El encuentro contó con la participación de más de 60 industriales entrerrianos y la presencia del gobernador Rogelio Frigerio. En ese marco, asumió la presidencia Celeste Valenti, quien se convirtió en la primera mujer en conducir la entidad fabril. La acompañarán en la conducción Claudio Lambert, María Eugenia Hillairet y Raúl Marsó como vicepresidentes, junto a Josefina Senger en la secretaría e Irina Hergert en la tesorería.

La asamblea fue encabezada en su inicio por el presidente saliente, Gabriel Bourdin, quien tras la aprobación de la Memoria y Balance 2025 realizó un repaso de su gestión, destacando los programas impulsados, las acciones institucionales y la importancia de sostener una agenda articulada con el sector público. “Ponemos en valor a nuestros socios, industriales que trabajan todos los días, piensan en nuevos productos, en salir al mercado y ser competitivos”, subrayó.

Una agenda para el desarrollo industrial

Luego del traspaso de autoridades, Valenti presentó al mandatario provincial el documento “Agenda de Competitividad Industrial de Entre Ríos”, que sintetiza diez ejes estratégicos para el desarrollo del sector. Entre los principales puntos, remarcó las preocupaciones vinculadas a infraestructura, energía e impuestos.

“Se trata de temas transversales a todos los sectores industriales de la provincia. Forman parte de una agenda que la UIER viene sosteniendo en distintas mesas de trabajo con el Estado”, explicó. En ese sentido, hizo hincapié en la necesidad de profundizar el diálogo público-privado como herramienta para la resolución de problemáticas y la generación de nuevas propuestas.

La flamante presidenta también se refirió al contexto económico actual y al esfuerzo que atraviesan tanto la provincia como los municipios. “El escenario es complejo y nos exige optimizar recursos y actuar con creatividad. Frente a esto, necesitamos previsibilidad: un horizonte claro en materia impositiva, energética y de infraestructura”, afirmó.

En su discurso, Valenti convocó a los industriales a involucrarse activamente en la vida institucional y reafirmó el rol clave del sector en el desarrollo económico. “Producir, invertir y generar empleo en la Argentina nunca fue sencillo, pero estamos convencidos de que vale la pena. No hay desarrollo posible sin industria”, sostuvo.

El respaldo del gobierno provincial

Durante su intervención, el gobernador Frigerio felicitó a las nuevas autoridades y destacó el hecho histórico de que una mujer encabece la UIER. Además, valoró la continuidad institucional como un factor clave para el crecimiento sostenido.

“Para que el trabajo dé resultados, tiene que sostenerse en el tiempo. Los atajos no generan desarrollo ni innovación”, expresó. En esa línea, defendió las reformas impulsadas por su gestión y señaló que apuntan a mejorar las condiciones para el sector productivo.

El mandatario destacó particularmente el avance del Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), al que ya se habrían adherido o iniciado trámites cerca de 130 empresas, con compromisos de inversión que rondan los 300.000 millones de pesos y la proyección de generar aproximadamente 2.000 nuevos puestos de trabajo. “Le sacamos el pie de encima al que produce”, sintetizó.

Asimismo, subrayó la necesidad de ordenar las cuentas públicas, mencionando el déficit de la Caja de Jubilaciones como uno de los factores que impactan en la competitividad y en la presión impositiva.

Diez ejes para mejorar la competitividad

La “Agenda de Competitividad Industrial” presentada por la UIER establece diez líneas de acción prioritarias:

Infraestructura: mejorar rutas, caminos, puertos, ferrocarriles y conectividad digital.

mejorar rutas, caminos, puertos, ferrocarriles y conectividad digital. Energía: reducir costos y ampliar redes eléctricas y gasíferas, además de fomentar energías renovables.

reducir costos y ampliar redes eléctricas y gasíferas, además de fomentar energías renovables. Carga impositiva: revisar tributos provinciales como Ingresos Brutos y esquemas de percepciones.

revisar tributos provinciales como Ingresos Brutos y esquemas de percepciones. Tasas municipales: avanzar hacia un pacto fiscal que reduzca la presión local.

avanzar hacia un pacto fiscal que reduzca la presión local. Promoción de inversiones: fortalecer programas como el RINI y fomentar la creación de empleo.

fortalecer programas como el RINI y fomentar la creación de empleo. Parques industriales: dotarlos de servicios e infraestructura básica.

dotarlos de servicios e infraestructura básica. Financiamiento: facilitar el acceso al crédito productivo, especialmente para pymes.

facilitar el acceso al crédito productivo, especialmente para pymes. Comercio exterior: potenciar exportaciones y proteger sectores sensibles.

potenciar exportaciones y proteger sectores sensibles. Educación e innovación: fortalecer la formación técnica y el vínculo entre industria y conocimiento.

fortalecer la formación técnica y el vínculo entre industria y conocimiento. Ambiente: promover una producción sustentable con marcos normativos claros.

Nueva conducción

La nueva Comisión Directiva estará encabezada por Celeste Valenti (Cremigal SRL, General Galarza), acompañada por representantes de distintas localidades entrerrianas, reflejando la diversidad territorial del entramado productivo provincial.

- Presidenta: Celeste Valenti (Cremigal SRL - General Galarza)

- Vicepresidente 1º: Claudio Lambert (Lambert Remolques SRL - Concepción del Uruguay)

- Vicepresidente 2º: María Eugenia Hillairet (Nexo SA - Paraná)

- Vicepresidente 3º: Raúl Marsó (Las Camelias SA - San José)

- Secretaria: Josefina Senger (Johnson Acero SA - Paraná)

- Prosecretario: Sebastián Bouzada (Pondesur SA - Seguí)

- Tesorero: Irina Hergert (La Piara SRL - Ramírez)

- Pro-Tesorero: Agustín Arias (Argeniss Software - Paraná)

- Vocal Titular 1º: Gabriel Bourdin (Petropack SA - Paraná)

- Vocal Titular 2º: Guillermo Muller (Cartocor SA - Paraná)

- Vocal Titular 3º: Carola Bolzán (Bolzán Héctor y Cía. SRL - María Luisa)

- Vocal Titular 4º: Silvana Roitman (Molinos Centro SRL - Villaguay)

- Vocal Suplente 1º: Eduardo Tonutti (Lácteos Tonutti SRL - Libertador San Martín)

- Vocal Suplente 2º: Edgardo Denoni (Soychú SAICFIA - Gualeguay)

- Vocal Suplente 3º: Dolores Ingouville (EGGER Argentina SAU - Concordia)

- Vocal Suplente 4º: Enrique Agosti (Dos Hermanos SA - Concordia)

Comisión Revisora de Cuentas

- Miembro Titular: Juan Hermann (Metalúrgica Hermann SRL - Gualeguaychú)

- Miembro Titular: Adrián Tournour (Fadel SA - Pronunciamiento)

- Miembro Suplente: César Bovino (Aserradero Ubajay - Ubajay)

Representantes en el Consejo General de la UIA

- Gabriel Bourdin

- Sergio Corso

- Guillermo Muller

- Gonzalo Benvenuto