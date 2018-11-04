Crespo- La Unidad Educativa Nº 27 “Pulgarcito” finalizará los festejos de su 50 aniversario, que conmemoró con distintas actividades durante el año, con una cena donde espera reunir a las distintas promociones que pasaron por sus aulas, docentes, padres y personas que han estado vinculadas a su historia. Fue programada para el 24 de noviembre, a las 21:00 en el Salón Esperanza.

Las tarjetas están a la venta a $ 350 para mayores y $ 150 menores de 3 a 11 años, con vajilla; no incluye bebida.

Menú: choricitos con ensaladas, asado con cuero con papas al horno, copa helada. Baile con DJ.

Acto

El acto protocolar alusivo a las Bodas de Oro tendrá lugar el viernes 23, a las 9:00, en calle San Martín frente a la Unidad Educativa Nº 27, con la presencia de autoridades provinciales, municipales e invitados especiales. Engalanará el acontecimiento la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.