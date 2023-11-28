El pasado sábado 25 de noviembre, la ex Estación del Ferrocarril se iluminó con la magia de la cultura y la música en la celebración del 5° Aniversario de la Biblioteca Popular Estación Puíggari. Bajo la luz de la luna, una multitud se congregó frente al edificio para participar en una noche llena de emociones y talento.

El programa de festejos comenzó con la bienvenida y la presentación de autoridades, seguido por un momento patriótico donde se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, dirigidos con maestría por la profesora Claudia Roldán. Acto seguido, el presidente de la Asociación Civil Biblioteca Popular Estación Puíggari, el profesor Matías Velázquez, compartió una breve reseña histórica que rememoró los primeros cinco años de la institución, destacando sus logros y contribuciones a la comunidad.

La velada continuó con un encantador momento de Canto Infantil, protagonizado por los alumnos del 4° grado de la Escuela N°12 “Juan José Castelli”. Los niños, con entusiasmo contagioso, compartieron las estrofas de la canción institucional de su escuela, "Un legado eterno" de Kayden Kranevitter, mostrando el talento emergente en la comunidad.

Un momento de reconocimientos marcó un espacio especial en la celebración. El profesor Jorge Schanzembach fue honrado por su destacada trayectoria como Socio Honorario, mientras que Irupé Sampedri recibió el reconocimiento como Socia Fundadora. Ludmila Parra, por su parte, fue distinguida como Mejor Lector, enalteciendo la importancia de la lectura en la comunidad.

El punto culminante de la noche llegó con el esperado recital de la Banda Sinfónica de la Universidad Adventista del Plata, bajo la dirección del profesor Egor Ramos. Desde la parte alta de las vías, los casi treinta músicos llevaron a los presentes en un viaje musical diverso. Interpretaron desde una emotiva "Padre Nuestro" hasta piezas de distintos géneros, como valses, danzas húngaras, música popular como "Granada" y temas icónicos de películas como "La pantera rosa". Cerraron con broche de oro con melodías del folclore argentino, como "Zamba de Alfonsina y el mar" y "Libertango" de Astor Piazzolla (1977).

Al finalizar la programación, Paralelo 32 tuvo la oportunidad de conversar con el director de la Banda Sinfónica UAP, Egor Ramos. Este talentoso músico compartió su experiencia y desafíos al frente de la banda, destacando que "soy el séptimo director y tengo el desafío enorme, pero estoy aprendiendo, a su vez que voy practicando para tener el título de director”. Además, Ramos recordó con cariño la recepción cálida que siempre reciben en los eventos de la biblioteca, agradeciendo la invitación y el ambiente acogedor que encuentran en Puíggari; y mencionó que están cerrando un año con muchas presentaciones, tanto en programas internos de la UAP, como una gira que tuvieron en el mes de septiembre, donde visitaron las provincias de Córdoba, San juan y Mendoza, donde hicieron recitales sacros en templos y conciertos en escuelas y en diversos auditorios.