El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó este martes un encuentro con legisladores de ambas cámaras para analizar la situación del sistema previsional provincial y avanzar en los lineamientos de una futura reforma. La reunión se desarrolló en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y contó con la participación de la vicegobernadora Alicia Aluani; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; senadores, diputados y ministros del gabinete provincial.

Durante el encuentro, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, presentó los principales ejes del borrador que el Poder Ejecutivo trabaja para convertir en un proyecto de ley de reforma previsional.

Bagnat explicó que la reunión forma parte de una serie de instancias de diálogo que el Gobierno provincial viene desarrollando con distintos sectores. “Cumpliendo con el cronograma que se había anunciado, estaba pendiente esta reunión con legisladores oficialistas y de la oposición, tal cual hicimos con los gremios. Les acercamos en primera persona los principales pilares del borrador que apunta a transformarse en proyecto y ser la reforma previsional tan postergada y que el gobernador ha decidido no posponer más”, señaló.

El funcionario destacó además el intercambio que se generó durante la jornada. “Se dio un muy buen momento de intercambio de ideas sobre los vectores y los ejes de la reforma. Esto consolida la vocación de que se trata de algo trascendental para el Estado: es una política pública de largo plazo que merece el mayor consenso posible y el mayor intercambio de información y diálogo”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es avanzar hacia una norma sólida que fortalezca el sistema en el tiempo. “La ley que resulte de este proceso tiene que ser lo más completa posible, pensando en que empiece a beneficiar al sistema dentro de algunos años”, indicó.

Bagnat adelantó además que en los próximos días los legisladores recibirán el borrador del proyecto. “Al igual que con los gremios, esta semana estará llegando el borrador para que puedan ver el articulado. La puerta queda abierta para todas las devoluciones, sugerencias o medidas alternativas que puedan surgir, que serán bienvenidas para tenerlas en cuenta en este proceso que culminará con la presentación del proyecto de ley”, sostuvo.

Cavagna destacó el inicio del debate

El senador provincial Rafael Cavagna participó de la reunión y valoró la decisión del gobierno de avanzar en el tratamiento de la problemática previsional.

“Quiero destacar el gesto del gobernador de convocar a los legisladores de ambas cámaras para conversar con franqueza sobre la situación de la Caja de Jubilaciones. Estamos hablando de un problema complejo, estructural y de largo plazo, que requiere responsabilidad política y una mirada que trascienda las coyunturas”, expresó.

El legislador remarcó que la actual gestión decidió abordar el tema aun cuando los resultados de una reforma de fondo no serán inmediatos. “Es una decisión valiente encarar una discusión de estas características. Los resultados de una reforma previsional no se ven en el corto plazo ni necesariamente en esta gestión, pero alguien tiene que empezar a ordenar el sistema para garantizar su sustentabilidad en el tiempo”, afirmó.

Cavagna también destacó la participación de legisladores de distintos bloques políticos y el clima de diálogo que se generó durante el encuentro. “Fue una reunión muy importante porque participaron legisladores de todos los espacios políticos. Hubo un clima de respeto y la voluntad de analizar con seriedad una problemática que afecta a toda la provincia. Este no es un tema de un gobierno o de un partido, es un desafío de Entre Ríos”, sostuvo.

Finalmente, señaló que el envío del borrador del proyecto permitirá iniciar una etapa de análisis más profundo en el ámbito legislativo. “A partir de allí se abrirá un proceso de discusión donde seguramente se podrán hacer aportes, mejoras y escuchar a todos los sectores involucrados”, indicó.

El senador subrayó que el objetivo debe ser garantizar la sostenibilidad del sistema previsional sin perder de vista la protección de los trabajadores y jubilados. “Tenemos que encontrar un equilibrio que permita sostener el sistema en el tiempo. Si no se toman decisiones hoy, la Caja seguirá acumulando un déficit cada vez mayor que termina comprometiendo recursos de todos los entrerrianos”, concluyó.