Luego de conocerse el adelanto de la sentencia a cargo de la jueza Federal Lilia Carnero dando a conocer su veredicto con respecto a la causa Waigel, por vaciamiento de la empresa por el cual fueron juzgadas 21 personas, desde Paralelo 32 consultamos a José María Puntin, quien fuera y es aún representante del grupo de personas que se viern damnificadas y se autoconvocaron para llevar adelante el reclamo; su parecer sobre el pedido de la Fiscalía general a cargo de José Ignacio Candioti, junto a sus pares Leandro Ardoy y Juan Podhainy, que habían pedido condenas de hasta cinco años y ocho meses de prisión para el núcleo principal del clan Waigel por el vaciamiento de la empresa de Crespo, hecho ocurrido hace 12 años.

El caso

La historia es simple: en 2006 la AFIP allanó la sede de la histórica empresa en Crespo por las deudas que iban acumulando. Pudieron pagar, pero no quisieron. En 2007 comenzaron a vender y transferir propiedades y empresas, mientras crecían las deudas con los ahorristas que invertían en sus empresas. Podrían haberles pagado, pero no quisieron. En 2008 continuaron con las maniobras de desprendimiento de bienes, y en Crespo se empezaba a hablar que el emporio de la construcción se venía abajo. En 2009 aceleraron el vaciamiento de la empresa, utilizando a testaferros y prestanombres, al punto de querer vender nueve inmuebles un mismo día. Todo para no pagar y poder seguir viviendo la vida de millonarios, dejando a miles de personas en la ruina. En prácticamente todo el mundo, eso es un fraude, un delito, que se paga con la cárcel.