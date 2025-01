Nogoyá.- No hay enero que no se los recuerde y lamentablemente cada enero la historia es exactamente igual, el resultado no varía a pesar de algún sobresalto que puede tener el expediente judicial que hace dos décadas permanece abierto en los tribunales de Nogoyá. Hoy se cumplen 23 años de que los seis integrantes familia Gil están sin aparecer y no hay rastro alguno que oriente a los investigadores para saber qué pasó con ellos. Han sido motivo de las más remotas especulaciones, incluso National Geographic aventuró con relacionarlos en un documental, a un caso de contacto con extraterrestres. Campo adentro, la especulación es otra y más aberrante que un encuentro del tercer tipo.

Paralelo 32 accedió a una entrevista con el Juez de Transición y Garantías Gustavo Acosta, quien transita sus últimos días como magistrado y es inminente su reemplazo.

Gustavo Acosta tiene lleva adelante la causa desde el año 2015, el expediente sigue y seguirá abierto, caratulado como averiguación de paradero ya que no hay testimonio alguno que lleve a cambiar la carátula.

Sobre las últimas novedades, el Juez de Nogoyá contó a Paralelo 32 que entrevistó a varias personas durante el año pasado, fueron vecinos que se presentaron de manera espontánea pero ningún testimonio ha sido útil para la investigación, “hoy estamos detrás de un testimonio que da cuentas de un lugar específico de la estancia, pero estamos cotejando los rastrillajes anteriores para saber si lo apuntado por esta persona no haya sido investigado con anterioridad” contó el juez.

Si bien nada se puede aseverar, Acosta reconoce que entre las diversas hipótesis, una de ellas es el desenlace trágico en el ámbito de la estancia, “por eso algunas personas señalan lugares donde se pueden encontrar los cuerpos, ya que ningún testigo ha contado que la familia salió del lugar y al día de hoy tampoco hay constancia alguna de que hayan viajado a otro lugar” explica Acosta y confiesa que a pesar de trabajar todas las hipótesis, la versión del viaje de la familia hacia otro lugar es algo que está prácticamente descartado, “porque los menores hoy serían mayores de edad y con las nuevas tecnologías, ellos intentarían contactarse con familiares o amigos, naturalmente por algún recuerdo intentarían encontrar a su abuela o algún compañero de escuela. De eso no hay absolutamente nada” asegura.

Entre los aportes de declaraciones de vecinos en la causa, todas las manifestaciones parecen tener un patrón en común. La mayoría de las entrevistas dan cuenta de un desenlace trágico, pero más allá de esto, hay que mencionar que todos los rastrillajes y excavaciones dieron resultado negativo, dando por desestimado cada una de las declaraciones narradas en el expediente. El magistrado reconoció en este punto la colaboración que ha recibido siempre del Equipo de Antropología Forense, la Policía de Entre Ríos y Vialidad Provincial para los rastrillajes y excavaciones que se han realizado en la última década.

“Personalmente lo considero un fracaso en mi paso como juez, más allá de todo lo que hemos conseguido como la recompensa a nivel nacional, la llegada del Equipo de Antropología Forense y varias medidas más, pero a pesar de todo esto lo que uno espera es llevar una respuesta a la familia y poder decirles que pasó con su hija, su yerno y sus nietos. Lamento no poder decirles “acá están los cuerpos o los encontramos en otra ciudad” pero ninguna de esas noticias le pudimos dar, me voy con un fracaso a cuestas a pesar de que hicimos cientos de kilómetros con María Delia para las entrevistas, para gestionar recursos y medidas, pero lamentablemente hoy lo considero un fracaso” concluyó el Juez Gustavo Acosta.