Por la naturaleza y el bien común es el lema de la sexta edición del Festival Alma Delta, organizado por la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental – Causa Ecologista, que tendrá lugar el sábado 26 de octubre en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Con entrada libre y gratuita, el evento ofrecerá talleres, una feria de productos sustentables y espectáculos en vivo para todos los asistentes. Además, como apertura especial, el festival proyectará la película El mal no existe el jueves 24 de octubre en el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos.

La edición 2024 del Festival Alma Delta se enmarca en un contexto de crisis ecosocial y cambio climático, y tiene como objetivo brindar un espacio de reflexión, cultura y arte para el cuidado del ambiente como derecho fundamental para el bien común.

Las actividades comenzarán el jueves 24 con la proyección de El mal no existe, y el sábado 26 continuarán con talleres de poesía y cocina creativa, teatro, intervenciones artísticas y espectáculos musicales. Entre las presentaciones destacadas estarán el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y el recital del trío Cersofio, Salomone y Di Stéfano, así como un set en vivo de la artista Roma Acosta junto a la bandoneonista Susana Ratcliff como invitada especial.

Como en ediciones anteriores, el festival contará con una feria de alimentos agroecológicos, stands de emprendimientos sustentables y organizaciones ambientales locales, además de servicio de bebidas y comidas. El encuentro, que promete ser una jornada completa de compromiso ambiental y expresión artística, invita a toda la comunidad a sumarse y participar activamente en defensa del ambiente y el bien común.

Para inscribirte a los talleres es necesario completar el siguiente formulario Talleres en el Alma Delta 2024

Agenda de actividades

Jueves 24 de octubre – Sala IAAER

20:00. Proyección de El mal no existe (Evil Does Not Exist), una película de 2023 escrita y dirigida por Ryûsuke Hamaguchi. Esta actividad es realizada en colaboración con el Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 880. Leé más en este enlace.

Sábado 26 de octubre – La Vieja Usina

9:00 a 12:00. Tiene el sonido una esperanza, taller de poemas para la naturaleza.

Coordinado por la reconocida poeta y tallerista Rocío Lanfranco, esta actividad destinada a jóvenes y adultos se propone abordar el paisaje, el territorio y sus problemas ambientales en clave literaria. A partir de la selección y puesta en común de textos se ofrecerán disparadores para que los y las participantes produzcan sus propias obras. Finalizada la escritura se coordinará la puesta en voz y cuerpo de las mismas para aquellas personas que quieran compartir sus poemas durante el festival.

18:00. Payasos contra el clima, obra teatral de la Compañía Los Macanos.

Cinco payasos tristes en una pista de circo vacía suspenden la función. Conversando, pueden ver que la causa de sus problemas es el cambio climático. Desesperadamente buscan una solución con canciones, destrezas, bailes y mucha imaginación. ¿Podrán estos payasos encontrarla?

19:00. Con lo que hay, experiencia creativa de cocina natural.

En esta experiencia de workshop, la emprendedora Tatiana Wolkovicz – Naturalito Andino, nos propone hacer consciente el proceso del tejido gastronómico compuesto por ingredientes locales directos del productor, hilado con lo que atraviesa al acto de cocinar: saberes, sabores, emociones y relatos.

19:30. Trío Emilia CERSOFIO – Silvia SALOMONE – Florencia DI STÉFANO.

Las reconocidas músicas paranaenses ofrecerán un recital de composiciones propias y canciones versionadas que interpretarán por medio de sus voces, el bajo, la guitarra y la percusión.

20:30. Concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos. El prestigioso y reconocido conjunto orquestal de nuestra provincia ofrecerá un espectáculo de música sinfónica para el público. Director y solista: Diego Nasser.

22.00: Set en vivo de la artista Roma Acosta. La compositora de música electrónica, improvisación sonora en live set híbrido y manejo de sample y beats ofrecerá un set en vivo con la participación especial de la bandoneonista Susana Ratcliff.

Acompañan la feria los siguientes emprendimientos: