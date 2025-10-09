El ministro del Interior de la Nación, Lisandro Catalán, visitó este jueves la provincia de Entre Ríos, donde, junto al gobernador Rogelio Frigerio, desarrolló una intensa agenda de trabajo centrada en temas estratégicos para el desarrollo económico y social de la región.

Durante el encuentro, ambas autoridades firmaron la adenda al convenio mutuo de asistencia financiera y adhesión del ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, lo que permitirá avanzar en la ejecución de obras y programas de infraestructura en el territorio entrerriano.

Uno de los principales ejes de la reunión fue el análisis del costo de la energía generada por la represa de Salto Grande, luego del aumento del 28 por ciento en la remuneración total anunciado días atrás. Según se destacó, esta mejora permitirá a la provincia obtener excedentes que serán destinados a obras en las zonas afectadas por el embalse.

“El Gobierno nacional trabaja desde el inicio de la gestión para ordenar la economía del país y desplegar las potencialidades económicas de las provincias”, subrayó Catalán, al remarcar el compromiso de la Nación con el desarrollo energético y productivo del litoral.

En la misma línea, se ratificó el trabajo conjunto para resolver la deuda que la ANSES mantiene con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Para ello, la próxima semana se llevará a cabo una reunión técnica entre las cajas y los ministerios de Economía nacional y provincial, con el objetivo de definir una hoja de ruta hacia una solución definitiva y sostenible.

Otro de los puntos destacados fue el avance del Plan Provincial de Rehabilitación y Mantenimiento de la Infraestructura Vial, que prevé la recuperación de más de 450 kilómetros de rutas. En este marco, la Nación habilitó a Entre Ríos a acceder a programas de financiamiento de organismos multilaterales destinados a obras de infraestructura estratégica.

Asimismo, se repasaron los avances en la transferencia de bienes de alto valor patrimonial a la provincia, entre ellos el Hospital La Baxada “Doctora Teresa Ratto” y terrenos ubicados en la costanera de Paraná, con el fin de potenciar su aprovechamiento cultural, social y económico.

En el ámbito del transporte, se formalizó un memorándum de entendimiento entre la Secretaría de Transporte de la Nación y el Gobierno provincial para avanzar en la cooperación ferroviaria y la reactivación de servicios locales, comenzando por los ramales Paraná–Enrique Berduc–Jorge Méndez y Paraná–Oro Verde.

La jornada concluyó en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, donde Catalán, Frigerio, el ministro de Gobierno Manuel Troncoso y el secretario electoral Gustavo Zonis participaron de un ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel (BUP), el nuevo instrumento de votación que se implementará en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

“El hecho de que la Argentina vote por primera vez con BUP es un hito histórico que mejorará la calidad de nuestros dirigentes y de nuestra democracia”, destacó el ministro del Interior, quien agregó que la Boleta Única “es un mecanismo más igualitario, que garantiza la participación de todas las expresiones políticas”.