Victoria. — La reciente aparición de casos de escabiosis —comúnmente conocida como sarna— en la Escuela N.° 43 “Provincia de Buenos Aires” generó inquietud y debate entre las familias y la comunidad educativa local. Frente a este escenario, la institución emitió un comunicado informando la situación y detallando las acciones adoptadas para resguardar la salud pública, mientras que desde el ámbito médico se aportan precisiones fundamentales para despejar temores y orientar a los vecinos.

El comunicado escolar y las medidas preventivas

Desde el establecimiento explicaron que se mantuvieron en contacto con los tutores de los estudiantes involucrados para notificarles que no podrán asistir a clases hasta contar con el alta médica, solicitando una consulta urgente para garantizar el acceso a la salud. Para sostener la trayectoria escolar de los alumnos, las actividades se envían de manera digital, en tanto que la institución reforzó las tareas de limpieza, ventilación y desinfección de los espacios. Asimismo, las autoridades remarcaron que la situación debe abordarse sin estigmatizar a los estudiantes ni a sus familias, llamando a los adultos a manejar la información con responsabilidad y a promover hábitos de cuidado e higiene personal.

Mitos del contagio y el rol de las mascotas

Para llevar tranquilidad y rigor científico a la comunidad, el Dr. Federico Picchi abordó la temática en su columna radial en Radio Victoria, recordando que se trata de una afección cutánea causada por un ácaro microscópico que afecta a personas de todas las edades y sectores sociales por igual, sin estar vinculada con la falta de higiene. En su intervención, el profesional desmitificó rotundamente que los animales domésticos propaguen la enfermedad a los humanos, ya que las mascotas contraen un tipo de infección diferente y el parásito humano se transmite estrictamente de persona a persona mediante un contacto directo, íntimo y prolongado de piel a piel, o al compartir prendas de abrigo, toallas y ropa de cama.

Uno de los puntos más contrastantes respecto a los criterios adoptados pasa por la presencialidad escolar. Mientras se dictan medidas preventivas estrictas, el Dr. Picchi fue categórico al señalar que los niños diagnosticados no deben aislarse ni faltar a clases, ya que en el colegio no se produce el contacto íntimo necesario para el contagio; tras iniciar el tratamiento oportuno, el alumno puede retomar sus actividades al día siguiente, limitando las precauciones en el aula a evitar compartir prendas como camperas o pulóveres.

Para que la terapia sea verdaderamente efectiva, el especialista advirtió que la clave radica en la aplicación simultánea de la medicación durante el mismo día a todos los miembros del grupo conviviente —tengan o no picazón— para evitar reinfecciones continuas, además de cumplir estrictamente con una segunda dosis entre el séptimo y el noveno día con el fin de eliminar las nuevas larvas de los huevos que eclosionan una semana después. Finalmente, los profesionales advirtieron que la intensa picazón puede persistir por dos semanas o más tras completar el tratamiento debido a una reacción alérgica remanente, aclarando que esta continuidad del síntoma no significa un fracaso terapéutico ni impide retomar la rutina habitual.