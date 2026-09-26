La investigación periodística que en 2016 expuso denuncias de torturas, vejaciones y prácticas de castigo dentro del convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá volvió a cobrar repercusión a partir del estreno de la miniserie Cautiva, una producción que recrea el caso y que puede verse por TNT y Flow.

En diálogo con Debate Abierto Radio, el periodista de investigación y director del Semanario Análisis, Daniel Enz, repasó el trabajo que precedió a la publicación de las primeras notas, las dificultades para investigar dentro de una comunidad religiosa regida por el secreto de clausura y el posterior avance de la Justicia.

La investigación, que tuvo impacto en Entre Ríos y a nivel nacional, también fue llevada al libro y ahora encuentra una nueva audiencia a partir de la producción audiovisual.

Dos años de investigación y más de 60 testimonios

Según relató Enz, el punto de partida fue un correo electrónico anónimo que recibió en 2016, poco después de publicar una investigación sobre los abusos cometidos por el exsacerdote Justo José Ilarraz.

El mensaje advertía sobre presuntas situaciones de violencia dentro del convento de Nogoyá, entre ellas vejaciones, latigazos y utilización de cilicios.

A partir de esa información comenzó una investigación que se extendió durante aproximadamente dos años y que requirió mantener un trabajo reservado dentro de una comunidad caracterizada por un fuerte aislamiento y un pacto de silencio.

Enz señaló que reunió más de 60 testimonios de exreligiosas, familiares y sacerdotes. Entre las fuentes centrales mencionó a Silvia Alvarenque y Roxana Peña, quienes aportaron sus experiencias sobre lo ocurrido dentro del claustro.

La investigación dentro del convento

Uno de los momentos destacados de la investigación fue la participación de la periodista Lucila Tosolino, quien ingresó al convento simulando tener vocación religiosa con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones de vida de las mujeres que permanecían allí.

De acuerdo con el relato presentado por Enz, esa experiencia permitió corroborar algunos de los testimonios obtenidos durante la investigación, entre ellos referencias a prácticas de sacrificio y condiciones de vida dentro del convento.

El trabajo periodístico avanzó mientras las fuentes enfrentaban distintas situaciones personales. Enz señaló que, meses antes del estreno de la producción audiovisual, Silvia Alvarenque se radicó en Europa para preservar su intimidad. Roxana Peña, en tanto, volvió posteriormente a ingresar a un claustro, en este caso en Roque Sáenz Peña.

El allanamiento a primera hora

Enz también recordó uno de los momentos centrales del caso: el operativo judicial realizado antes de la publicación de las primeras crónicas.

Según relató, horas antes de difundir la investigación puso en conocimiento del Procurador General la gravedad de los elementos reunidos.

La Fiscalía dispuso entonces un allanamiento que comenzó alrededor de las 6:00, con el objetivo de preservar posibles elementos de prueba.

Durante el procedimiento, efectivos policiales que se encontraban en los alrededores del convento interceptaron, según el relato del periodista, látigos y cilicios que eran arrojados por encima de los muros.

Las declaraciones de las denunciantes fueron trasladadas a los tribunales de Paraná, una medida que buscó evitar situaciones de presión o exposición en la localidad de Nogoyá.

La respuesta institucional y el avance del caso

La investigación generó inicialmente respuestas y desmentidas desde sectores vinculados con la Iglesia. En ese contexto, también se difundió un video institucional protagonizado por la priora junto con las religiosas del convento.

El procedimiento judicial y el secuestro de elementos vinculados con las denuncias se convirtieron luego en parte central del desarrollo de la causa.

El caso adquirió una amplia repercusión pública y pasó de ser una investigación periodística de alcance provincial a convertirse en un tema de interés nacional.

De la investigación periodística a una miniserie

La historia vuelve ahora a escena con ** Cautiva **, una miniserie producida por Warner Bros. que reconstruye el caso a partir de los artículos periodísticos publicados por Análisis y del libro escrito por Enz.

La producción permitió que una investigación iniciada en Nogoyá hace una década llegara a nuevas audiencias fuera de Entre Ríos.

La repercusión de la serie también tuvo impacto sobre el libro de Enz, que alcanzó su tercera edición y se ubicó entre las publicaciones más vendidas del periodista, solo por detrás de su investigación sobre el narcotráfico en Entre Ríos.

Así, una investigación que comenzó con un mensaje anónimo y demandó años de trabajo periodístico volvió a instalar en la agenda pública una historia que marcó a Nogoyá y que ahora es reconstruida desde la ficción audiovisual.