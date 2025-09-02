La Dirección General de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos presentó datos actualizados sobre el desarrollo productivo y el empleo industrial en la provincia. Las cifras muestran que el sector manufacturero continúa siendo un pilar clave de la economía entrerriana, con fuerte presencia en ramas tradicionales como la avicultura, la foresto industria y la metalmecánica.

Mil establecimientos industriales registrados

De acuerdo con el relevamiento, en Entre Ríos hay 1.009 establecimientos industriales registrados, de los cuales 463 (46%) funcionan dentro de Parques Industriales, mientras que los 546 restantes (54%) están localizados fuera de ellos.

Esta distribución evidencia la importancia que han adquirido los parques como polos de radicación productiva, aunque todavía más de la mitad de las industrias operan por fuera de esas áreas.

Empleo industrial

El sector industrial entrerriano ocupa a 32.803 trabajadores, lo que representa el 5% de la Población Económicamente Activa (PEA) provincial. En lo que respecta a la generación de trabajo en la provincia continúa la avicultura con 6.977 empleos (1,1% de la PEA); la foresto industria con 3.705 empleos (0,6% de la PEA); la metalmecánica con 3.358 empleos (0,5% de la PEA); y finalmente la Agroindustria (arroz, cereales y oleaginosas) con 2.067 empleos (0,3% de la PEA).

Un mapa productivo diversificado

El informe resalta la diversidad del entramado industrial entrerriano, que combina sectores de base agropecuaria con ramas manufactureras de mayor valor agregado. A la vez, refleja la necesidad de seguir potenciando la infraestructura de los parques industriales para promover la radicación de nuevas empresas y mejorar la competitividad.