El sábado 18 de junio tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Entre Ríos una nueva edición de Casa Feria, un paseo que invita a disfrutar de emprendimientos locales, puestos gastronómicos y propuestas culturales para toda la familia.

La actividad se llevará adelante de 10:00 a 17:00, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá música en vivo, función teatral para infancias y el Punto Verde.

En Casa Feria podrán adquirir alimentos agroecológicos, cosmética natural, productos sustentables, artesanías, plantas, juegos de madera, tejidos, pinturas, mates, cerámica, muñecos, indumentaria, libros y mucho más.

Los espectáculos

A las 13:00 se podrá disfrutar de la música en vivo con la cantante de tangos, Ángela Herrera y el Trío Fulero. La cantante Ángela Herrera se presentará en esta oportunidad acompañada por Mauricio Guastavino (guitarra y arreglos), Juan Ignacio Bonetti (guitarrón) y Santiago Weber Dagostino (guitarra). En su espectáculo se combinan tangos, valses, milongas y canciones, de autores clásicos y contemporáneos, variando entre sutiles pinceladas y desgarradora intensidad.

En tanto que a partir de las 15:00, será el turno de las infancias, con la presentación de la obra El Velero Mágico. Se trata de un grupo musical de Paraná, dedicado a las infancias, cuyo objetivo es brindar propuestas lúdicas y musicales que permitan la participación y expresión para promover el desarrollo de la creatividad y la imaginación.

Nació como un taller lúdico musical y luego, con la finalidad de ampliar su llegada, se creó el espectáculo Navegando con el Velero Mágico, una propuesta compuesta por una historia contada a través de canciones y juegos, para ser presentada en escuelas, jardines y distintos espacios culturales. El Velero Mágico está integrado por Belén Acosta en voz y actuación, María Roxana Russo en voz y teclado, y Brian Navoni en voz y guitarra. También participan de la propuesta como músicos invitados Beltrán Ibarrola en batería y percusión, y Mateo Oviedo en bajo.

Más información

Por otra parte, habrá comidas, con opciones veganas y sin TACC, bebidas y cerveza artesanal para consumir mientras se disfruta el paseo por la feria.

Acompañan Casa Feria los recicladores del Paraná con el Punto Verde. Se recibirán plásticos, botellas, papel, cartón, latas de aluminio, telgopor, sachets, bolsas, separados, limpios y secos, para ser reciclados.

Se recomienda asistir con tapabocas y bolsa reutilizable.