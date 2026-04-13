Crespo.- En un lunes bucólico de abril, el clima le dio un tinte melancólico al inicio de una semana que habitualmente catalogaríamos de laboral, pero que luego de las palabras del presidente el pasado viernes 10 continúa siendo un momento más en la historia de una cuarentena que como argentinos venimos realizando desde mediados de marzo a causa de la propagación del covid-19.

Un lunes que parecía ser eterno, donde la imagen repetitiva de los quehaceres en el hogar y los tiempos de ocio sin innovación marcarían una jornada más en este calendario de todos en casa; encontró un desahogo en la radio. A las 17:00 por 93.7 comenzó Carsinados, con la conducción de Ezequiel Carlson; un espacio de radio que busca descomprimir las ansiedades del día buscando ser una compañía que te lleve a disfrutar de los más variados temas musicales del rock y pop nacional e internacional, con algo de información que te mantenga actualizado mientras vas buscando darle un cierre a tu día.

La propuesta que comenzó este 13 de abril, saldrá al aire de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 por la señal de 93.7 La 100 Crespo; con una conducción amena y orientada a acompañar al oyente en el cierre del día, la propuesta radial contará con un espacio especial de rock nacional y su historia los días miércoles y el tradicional con “olor a cumbia” que los viernes dará un cierre a la semana.