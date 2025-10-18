La actual diputada nacional Carolina Gaillard es una importante referente del kirchnerismo en la provincia y lidera la Lista Ahora 503 para las elecciones del 26 de octubre. Es la primera candidata a senadora nacional por ese sector del peronismo, que no acordó la unidad con el grupo oficial de Adán Bahl y Guillermo Michel.

Lista amplia

En comunicación con Paralelo 32, Gaillard destacó que “Ahora 503 es una lista amplia, diversa y plural, en la que confluyen peronistas y progresista de Entre Ríos. Presentamos esta propuesta en el entendimeinto que en la lista del PJ oficial no se integraban todos los sectores. Habían excluido al kirchnerismo y el campo nacional y popular. Con el PC, Frente Patria Grande, Nuevo Encuentro, y con el sello del Frente de Todos y Movimiento por Todos se armó Ahora la Patria, que luego de la impugnación judicial de Fuerza Entre Ríos, se llama Ahora 503”.

Gaillard sostuvo que su lista “tiene una característica no menor: la encabezamos dos mujeres. Paola Rubattino, que ha sido una gran legisladora provincial, ahora es candidata en primer término para diputada nacional”.

Gobernar en 2027

La candidata subrayó que “nuestro objetivo es que en 2027 el peronismo pueda volver a gobernar Entre Ríos y construir una provincia humana y futura”. Aseguró que en esta elección muchos peronistas no se iban a sentir representados por la lista oficial. “Creemos que la unidad es importante, pero como no tuvo resultados positivos, nos presentamos como una propuesta aparte. No creemos que Ahora 503 divida votos del peronismo sino que lo fortalece. Muchos de los que nos votarían a nosotros no iban a votar la lista oficial sin nuestra presencia”.

Coherencia, firmeza y convicción

Gaillard destacó que el eje central de su propuesta es “cómo llevamos diputados y senadores con coherencia, firmeza y convicción, además de valentía; y que no tengan condicionamientos”. Agregó que “hay que hacer una firme oposición a Frigerio y a Milei. Porque Milei está llevando adelante políticas que desordenan la vida cotidiana, atacan permanentemente a los sectores más vulnerables, como jubilados y personas con discapacidad. Pero también lleva adelante un plan económico que hace que todos los entrerrianos estemos endeudados y debamos tener dos o tres trabajos para sobrevivir”.

Campaña austera

La actual diputada destacó que Ahora 503 hace “una campaña austera, hecha a pulmón, por compañeros y compañeras convencidos que hay que disputar el sentido del peronismo, y que el peronismo tiene que abrirse, debatir ideas, y representar genuinamente a quienes más lo necesitan: a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, médicos, docentes, científicos, a toda la sociedad en general y defenderlos”.

Pidió construir un peronismo “que dialogue, escuche y esté abierto a la militancia; que es quien sostiene las banderas del peronismo en cada territorio todo el año y todo el tiempo”.

Salud mental

Durante la entrevista, Gaillard comentó que, como legisladora, actualmente trabaja en un proyecto de ley de Salud Mental. “Creo que es fundamental porque la tasa de suicidios de la provincia se ha incrementado muchísimo. También, entiendo que la salud mental tiene que ser un eje político, que esté en la agenda pública. Porque muchas personas tienen padecimientos de salud mental y necesitamos fortalecer los equipos interdisciplinarios de atención, los centros de día, los hospitales, construir nuevos dispositivos de atención”.