La ciudad de Paraná volvió a latir al ritmo del carnaval en la tercera noche de competencia de la edición 2026. El Corsódromo de calle Salvador Maciá fue nuevamente escenario de una jornada colmada de público, donde comparsas, baterías y conjuntos carnavalescos desplegaron todo su trabajo artístico, reafirmando al carnaval como una de las celebraciones populares más convocantes e identitarias de la capital entrerriana.

La edición 2026 continúa consolidándose por su perfil diverso e inclusivo, con un fuerte acompañamiento de vecinos, vecinas y turistas que se acercan noche tras noche para disfrutar del espectáculo.

El subsecretario de Cultura municipal, Joaquín Arijón, destacó la convocatoria y las mejoras organizativas de esta edición: “Estamos muy felices y contentos por la enorme convocatoria. Muchísima gente se ha acercado al carnaval y este año incorporamos tribunas a lo largo del Corsódromo para que el público pueda disfrutar con mayor comodidad”.

Además, remarcó que la entrada tiene un sentido de apoyo directo a las agrupaciones: “Generamos este tipo de eventos con una entrada módica de 5 mil pesos, que se distribuye directamente entre las comparsas, como un aporte concreto al trabajo que realizan durante todo el año”.

Arijón también subrayó el trabajo integral del Municipio para garantizar una fiesta segura: “Contamos con una logística integral: puestos gastronómicos, baños químicos, vallas, puestos de hidratación, posta sanitaria y el trabajo coordinado de todas las áreas del Municipio. De eso se trata: de año a año ir mejorando, creciendo y expandiendo el carnaval”.

El trabajo de las comparsas, protagonista en la pista

Entre las agrupaciones que desfilaron en esta tercera noche, la comparsa Iporá presentó su temática “Una noche en Broadway”. Héctor Toso expresó: “Vivimos el carnaval de manera intensa, con mucha emoción y con el apoyo del público, que siempre acompaña a Iporá, la comparsa más antigua y viajera de Paraná”.

Por su parte, Lautaro Díaz, director de la comparsa Emperatriz, destacó el acompañamiento popular y el esfuerzo colectivo que sostiene la fiesta: “Nos llevamos el amor de la gente, y para nosotros eso es fundamental. Lo recaudado por las entradas se distribuye entre las comparsas, y ese ingreso es muy importante para sostener todo lo que implica el carnaval”.

El referente también agradeció el respaldo que reciben durante todo el año: “Aprovecho para agradecer a quienes colaboran con bingos, rifas y distintas actividades. Acá se ve reflejado todo ese trabajo y el esfuerzo”.

El acompañamiento del público

El entusiasmo de vecinos y vecinas volvió a ser parte central de la celebración. Dayana, del barrio El Morro, compartió su alegría: “Estamos disfrutando muchísimo del carnaval. Es la segunda noche que venimos y, para mí, esta está siendo la mejor del año. Está todo muy lindo, es un gran momento para venir en familia y disfrutar”.

Por su parte, Guillermo, jubilado y ex empleado municipal, valoró el clima festivo que se vive en la ciudad: “El carnaval me parece fantástico. Paraná tiene que ser así, una fiesta. Hay que venir, divertirse y pasarla bien. El que no conoce estas noches de carnaval, se lo está perdiendo”.

Hacia la Noche de Coronación y el Carnaval de las Infancias

La expectativa ahora está puesta en la jornada de cierre, que se desarrollará este martes con la tradicional Noche de Coronación, donde desfilarán las comparsas ganadoras y premiadas de esta edición.

Además, se llevará a cabo Tracatá, el Carnaval de las Infancias, una propuesta pensada para que los más chicos tengan su momento dentro de la pista. “Vamos a vivir el Carnaval de las Infancias, para que los más chicos tengan su momento dentro de la pista. Es un semillero fundamental y parte de nuestra identidad paranaense”, destacó Arijón.

Los Carnavales de Paraná continúan celebrando el trabajo de sus artistas y agrupaciones en una fiesta colectiva que crece año tras año y convoca a toda la ciudad, reafirmando el carnaval como expresión cultural y patrimonio vivo de la comunidad.