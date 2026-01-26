El fin de semana largo de Carnaval, que se extenderá del 14 al 17 de febrero, se perfila como uno de los momentos más elegidos del verano para realizar una escapada. Con el calor todavía presente y un contexto en el que muchos argentinos optan por viajar como forma de descanso y disfrute, la “Ciudad Feliz”, Mar del Plata, vuelve a posicionarse como el destino más buscado del país.

Según datos de Booking.com, a Mar del Plata la siguen San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires, completando el podio de los destinos nacionales preferidos para el período de Carnaval. Más atrás aparecen Villa Carlos Paz y Villa Gesell, consolidando una oferta que combina playa, naturaleza, ciudad y propuestas culturales.

En el plano internacional, se observa una fuerte preferencia por Brasil. De los cinco destinos más buscados en el exterior, cuatro pertenecen al país vecino, lo que reafirma su atractivo para los viajeros argentinos, especialmente por sus playas, cercanía y variedad de opciones turísticas.

Al respecto, Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, señaló que “el feriado largo de Carnaval se consolidó como uno de los grandes motores del turismo en el país. Es muy esperado y representa una pausa estratégica para los argentinos en pleno verano, con buen clima, sin clases y con multiplicidad de opciones para todos los gustos y presupuestos”.

Los destinos más buscados para Carnaval

Destinos nacionales:

Mar del Plata San Carlos de Bariloche Ciudad de Buenos Aires Villa Carlos Paz Villa Gesell

Destinos internacionales: