Victoria.- La Comisión Organizadora del Carnaval de Victoria presentó el balance financiero correspondiente a la edición 2025, que arrojó un resultado negativo de 3,4 millones de pesos, una cifra que representa apenas el 1,84% del total de ingresos generados por la fiesta.

Según explicó la directora de Turismo municipal, María Belén Gil, los ingresos alcanzaron los 176,9 millones de pesos, provenientes principalmente del canon abonado por el concesionario privado y de las tasas vinculadas al espectáculo.

Por su parte, los egresos totalizaron 180,1 millones de pesos, de los cuales cerca de 168 millones fueron destinados al pago de las distintas expresiones carnavaleras. El resto correspondió a gastos operativos, logística y organización.

La funcionaria destacó además que el concesionario realizó una inversión en especies valuada en aproximadamente 150 millones, incluyendo tribunas, cantinas, baños químicos, mesas, sillas, pantallas LED y otros elementos necesarios para el desarrollo de las seis noches de carnaval.

Entrevistada por Paralelo32, Gil remarcó que el objetivo de la fiesta no es generar ganancias para el municipio, sino garantizar su realización y promover la actividad económica local. En ese sentido, señaló que el evento tuvo impacto positivo en alojamientos, gastronomía, comercios y servicios turísticos de la ciudad.

“Es una mirada integral. Más allá del balance financiero, el carnaval genera movimiento económico, ocupación hotelera y consumo en distintos sectores”, sostuvo.

Respecto a la organización de futuras ediciones, indicó que la comisión actual concluyó formalmente sus funciones tras la presentación del balance. No obstante, confirmó que ya se realizaron reuniones con las comparsas y expresiones carnavaleras para analizar posibles modificaciones al reglamento y comenzar a trabajar en la planificación del próximo carnaval.

Desde el área de Turismo consideran que la edición 2025 logró cumplir sus objetivos principales, sostener la fiesta, mantener una entrada accesible para el público y generar actividad económica para Victoria.