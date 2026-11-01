Agenda
Carnaval 2027: cinco noches y tres circuitos alternativos ante la creciente
La Municipalidad fijó el calendario oficial que comienza el 23 de enero • Valor de las entradas y licitación por 450 millones de pesos. • Por la contingencia hídrica, el pliego contempla escenarios optativos entre la Vieja Estación, Chulengo Núñez y Eva Perón.
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