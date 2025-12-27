En las últimas horas, desde el ambiente de los carroceros y las expresiones participantes comenzó a delinearse un panorama marcado por presupuestos ajustados, definiciones tardías y un calendario que, otra vez, deja afuera los primeros fines de semana de enero.

Según pudo saber Paralelo32, el inversor que asumiría la organización de la próxima edición sería Fabián Martínez, nombre que empezó a circular con fuerza tras una reunión mantenida con representantes de las expresiones.

En cuanto a los números, el esquema general mantendría montos similares a los de la última edición, con contratos escalonados que rondan los 34, 20, 18 y 10 millones de pesos, según el tipo y tamaño de cada expresión. Sin embargo, uno de los cambios que generó mayor atención tiene que ver con el financiamiento inicial: el adelanto sería del 20 por ciento. En un contexto de costos elevados y trabajo sostenido durante varios meses, el dato no pasa inadvertido.

Desde el sector señalan que, si bien existe voluntad de participar, los márgenes son cada vez más ajustados. El armado de carrozas, la contratación de bandas en vivo, el vestuario y la logística demandan inversiones crecientes, mientras que la falta de definiciones tempranas complica la planificación. No todas las expresiones parten del mismo punto: algunas ya tienen trabajo avanzado, otras esperan cerrar contratos antes de poner en marcha la maquinaria.

Otro aspecto que vuelve a repetirse es el calendario. La fecha tentativa de inicio estaría ubicada entre el 22 y el 23 de enero, lo que implica perder, una vez más, los dos primeros fines de semana del mes. La comparación con otras ciudades entrerrianas es inevitable: la mayoría de los carnavales de la provincia comienzan alrededor del 3 de enero, aprovechando el pico de afluencia turística. En Victoria, esa ventana vuelve a quedar afuera.

El debate de fondo no es nuevo. Desde el ambiente carnavalero se insiste en que la ciudad cuenta con material humano, musical y artístico de alto nivel, incluso comparable o superior al de otras plazas consolidadas como Gualeguay. Lo que aparece como déficit recurrente es la organización general y la puesta en valor del evento como política sostenida, más allá de cada edición puntual.

Este escenario se da, además, en medio de movimientos dentro del área de Turismo municipal. En las últimas horas trascendió la salida de Nicolás Godoy de la Dirección de Turismo, tras una serie de inconsistencias e imponderables que se fueron acumulando, entre ellos los cuestionamientos por la reciente Fiesta del Sábalo. Ayer viernes por la tarde, además, se realizaba el lanzamiento oficial de la temporada turística en la zona de playa y este tema volvió a colarse como arena entre los dedos. Por el momento, de no continuar Godoy, no hay un nombre confirmado para su reemplazo, situación que alimenta suspicacias y críticas hacia la gestión.

Con reuniones en marcha, contratos por cerrar y un calendario que corre, el Carnaval 2026 empieza a tomar forma, aunque lo hace bajo un clima de cautela. Las próximas semanas serán clave para saber cuántas expresiones salen a la pista, en qué condiciones y si, finalmente, Victoria logra dar un salto organizativo que le permita competir en igualdad de condiciones con otros carnavales de la región.