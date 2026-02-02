Con la llegada del Carnaval, el 2026 ofrecerá un respiro temprano para quienes ya sienten el peso del inicio del año laboral. Como ocurre cada temporada, el interés no solo pasa por las celebraciones, sino también por las dudas habituales: ¿se trata de un verdadero fin de semana largo con feriados nacionales o de simples días no laborables?

Según el cronograma oficial de feriados en Argentina, los festejos de Carnaval caerán lunes 16 y martes 17 de febrero. Al tratarse de dos feriados nacionales inamovibles, se genera un puente natural que conforma un fin de semana largo de cuatro días, ideal para escapadas turísticas o para quienes buscan reorganizar su descanso anual con una mínima gestión administrativa.

Esta posibilidad de “estirar” el calendario se volvió rápidamente viral entre trabajadores y estudiantes, ya que el Carnaval se convierte en el primer gran descanso extendido del año. Además, serán los terceros feriados nacionales de 2026, luego del Año Nuevo, lo que refuerza su atractivo como pausa estratégica en los primeros meses del calendario.

Cuándo es el próximo fin de semana largo nacional

El próximo feriado doble en el país será justamente el de Carnaval. En 2026, los días lunes 16 y martes 17 de febrero conformarán un fin de semana largo de cuatro jornadas consecutivas, desde el sábado hasta el martes inclusive.

El calendario nacional de feriados 2026

De acuerdo al esquema oficial, el año contará con feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se conmemora el miércoles 17).

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se conmemora el viernes 20).

Días no laborables