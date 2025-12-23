El Círculo de Periodistas Deportivos celebró este lunes una nueva edición de los Premios Olimpia, la número 72, en una ceremonia realizada en la Usina del Arte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La gala, que reconoció a los y las deportistas más destacados del año, estuvo marcada por la incorporación de nuevas distinciones, homenajes cargados de emoción y la convivencia de figuras consagradas con jóvenes promesas del deporte argentino.

El gran protagonista de la noche fue Agustín Canapino, quien obtuvo por segunda vez en su carrera el Olimpia de Oro, repitiendo el logro alcanzado en 2018. El piloto arrecifeño protagonizó una temporada histórica al convertirse en el primero en consagrarse campeón en tres categorías nacionales en un mismo año: logró su quinto título en el Turismo Carretera y se impuso además en el TC Pick Up y el Turismo Carretera 2000.

Canapino se impuso en la terna principal a Franco Colapinto, quien aseguró su lugar como piloto titular de Alpine en la Fórmula 1 para la temporada 2026, consolidando una proyección internacional sin precedentes en los últimos años, y a Nicolás Cavigliasso, ganador del Rally Dakar en la categoría Challenger junto a su esposa y navegante, Valentina Pertegarini.

Entre los ganadores más destacados, Facundo Campazzo recibió el Olimpia de Plata en básquetbol. Mientras que en bochas, Carmelo Retamar, jugador de Centro Recreativo y Cultural Ferroviario de Crespo, recibió el Olimpia de Plata.

En ajedrez, el premio fue para Faustino Oro, el prodigio de apenas 12 años que logró su segunda norma de gran maestro y sumó su segunda estatuilla en los Premios Olimpia. En golf, el galardón fue para Ángel Cabrera, quien regresó al circuito profesional tras cumplir una condena en prisión por causas de violencia de género, en un retorno que lo volvió a ubicar en el centro de la escena deportiva.

La natación tuvo como gran figura a Agostina Hein. Con solo 17 años, la atleta cerró un año excepcional con 39 medallas de oro, nueve récords argentinos y un título y un subcampeonato mundial, méritos que la hicieron merecedora del premio.

En tenis, Horacio Zeballos se quedó con la estatuilla tras conquistar sus primeros dos títulos de Grand Slam en dobles —Roland Garros y US Open— junto al español Marcel Granollers, y regresar al top cinco del ranking mundial. Superó a Francisco Cerúndolo y a Solana Sierra, quienes completaron la terna.

El premio en motociclismo fue para Valentín Perrone, joven de 17 años que compite en Moto3 dentro del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Nacido en España pero representante de la Argentina, logró podios en Países Bajos y Hungría y sumó puntos en otros 14 Grandes Premios. En polo, el reconocimiento fue para Adolfo Cambiaso (n), tras conquistar la Triple Corona con La Natividad–La Dolfina.

En fútbol, el Olimpia quedó en manos de Ángel Di María. El rosarino obtuvo la Copa de la Liga de Portugal con Benfica y luego regresó a Rosario Central, donde fue figura en una gran temporada que finalizó con el equipo primero en la tabla anual de la Liga Profesional. Superó a Lautaro Martínez y Leandro Paredes, ambos campeones del mundo en Qatar.

La edición 2025 presentó importantes novedades. Se entregó por primera vez el Olimpia en Esports, que fue para Leviatán, y debutó el “Premio Inspiración”, que otorga una beca anual a un deportista ternado que no obtiene la estatuilla de plata. El reconocimiento fue para Manuel Tripano, de canotaje.

Además, se estrenó el Olimpia Infinito, destinado a homenajear la trayectoria de deportistas fallecidos. El primero en recibirlo fue Diego Armando Maradona, y la estatuilla fue entregada a sus hijas Dalma y Gianinna. “Estamos profundamente orgullosas de que nuestro papá forme parte de los premios más importantes del deporte argentino”, expresó Dalma, mientras que Gianinna destacó: “Un premio argentino para el más argentino de todos”.

También hubo reconocimientos especiales para la selección argentina de fútbol, recibidos por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el propio Di María, y para el seleccionado femenino de beach handball, Las Kamikazes. La ceremonia incluyó emotivos homenajes a deportistas y periodistas deportivos fallecidos durante el año, con menciones destacadas para Alejandra “Locomotora” Oliveras y Miguel Ángel Russo.

Uno de los momentos más aplaudidos fue la entrega del Olimpia de Brillantes a Ricardo “Primitivo” González, de 100 años, capitán del seleccionado argentino de básquet campeón mundial en 1950. Además, se distinguió a los planteles históricos de River Plate campeón en 1975 y Argentinos Juniors campeón de la Copa Libertadores 1985, equipos que marcaron una época en el deporte nacional.

La edición 2025 de los Premios Olimpia volvió a reafirmar su rol como la máxima fiesta del deporte argentino, combinando reconocimiento al presente, homenaje a la historia y apuesta al futuro, en una noche que celebró la diversidad, el esfuerzo y la pasión que caracterizan al deporte nacional.

Todos los ganadores de los Olimpia 2025:

Ajedrez: Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Ailin Pérez

Atletismo: Florencia Borelli

Automovilismo: Agustín Canapino

Básquetbol: Facundo Campazzo

Billar: Valentino Oliveto

Bochas: Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala

Cestoball: Santiago Díaz

Ciclismo: Julieta Benedetti

Deportes de Invierno: Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic

Esquí Náutico: Eugenia De Armas

Esgrima: Isabel Di Tella

Esports: Leviatán

Fútbol: Ángel Di María

Futsal: Juan Cruz Freijo

Gimnasia: Julieta Lucas

Golf: Ángel Cabrera

Handball: Diego Simonet

Hockey sobre Césped: Tomás Santiago

Hockey sobre Patines: Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto

Karate: Juan Ignacio Gallardo

Lucha: Agustín Destribats

Motociclismo: Valentín Perrone

Natación: Agostina Hein

Padel: Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff

Patín: Facundo Nieva Biza

Pato: Justo Bermúdez

Pelota: Facundo Andreasen

Polo: Adolfo Cambiaso (n)

Remo: Santino Menín

Rugby: Santiago Carreras

Softbol: Luciano Biondi

Taekwondo: Ignacio Espíndola

Tenis: Horacio Zeballos

Tenis de Mesa: Horacio Cifuentes

Tiro: Julián Gutiérrez

Turf: Francisco Goncalves

Vóleibol: Agustín Loser

Yachting: Catalina Turienzo