El analista político Carlos Elgart, de Gualeguaychú, analizó distintos aspectos de la actualidad nacional durante una entrevista con el programa Debate Abierto Radio. Entre los temas abordados estuvieron el impacto de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina, la relación entre los sectores políticos y la falta de consensos económicos, además de las estrategias electorales de los gobernadores de cara a los próximos comicios.

Durante la conversación, Elgart planteó la necesidad de recuperar reglas de convivencia democrática y construir acuerdos que permitan dar previsibilidad al país más allá de los cambios de gobierno.

La visita del Papa y los desafíos de la dirigencia política

Al referirse a la visita de León XIV, Elgart destacó la relevancia histórica y simbólica que tienen las visitas papales para la sociedad argentina. Recordó los viajes de Juan Pablo II en 1982 y 1987 y señaló que la relación del país con la Iglesia católica también tiene un reconocimiento institucional, a partir del artículo 2 de la Constitución Nacional y la presencia de seis feriados religiosos en el calendario.

Entre los mensajes del actual Pontífice, resaltó especialmente su paso por el Cottolengo Don Orione, donde puso el foco en la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. El analista interpretó ese gesto como un llamado de atención frente a las problemáticas que atraviesa el sector en el ámbito nacional.

También mencionó las palabras dirigidas a los jóvenes, particularmente a quienes enfrentan incertidumbre laboral, los cambios que introduce la inteligencia artificial y las dificultades del Estado de bienestar.

Sin embargo, Elgart cuestionó la reacción de parte de la dirigencia política ante los mensajes papales, especialmente cuando se refirió a la corrupción.

“Hubo una cuota de cierta hipocresía cuando todos aplaudían al hablar de la corrupción, estando la clase política manchada por ese tema y sin que ningún referente abrazara de fondo esos mensajes”, sostuvo.

A su vez, consideró que el impacto espiritual y social de la visita no necesariamente tendrá una traducción electoral directa, ya que este tipo de manifestaciones tiende a diluirse con el paso del tiempo.

Adversarios o enemigos: la necesidad de recuperar la convivencia política

Otro de los ejes de la entrevista fue la dificultad de la Argentina para construir acuerdos que trasciendan las gestiones de gobierno.

Elgart consideró que desde 1983 el país logró consolidar dos consensos fundamentales: la democracia como sistema para resolver los conflictos y el avance en materia de derechos humanos. Sin embargo, advirtió que todavía no consiguió establecer acuerdos económicos básicos que garanticen estabilidad y previsibilidad a largo plazo.

En ese sentido, comparó la situación argentina con la de países de la región como Uruguay, Brasil, Paraguay y Perú, donde, según su análisis, existen mayores posibilidades de sostener determinadas políticas de Estado más allá de las alternancias políticas.

“La política civilizada entiende que el otro es un adversario con legitimidad. Cuando se lo define como un enemigo, se busca su eliminación y se cae en la animalización del oponente”, afirmó.

Para ilustrar esa pérdida de convivencia institucional, recordó algunas decisiones del expresidente Raúl Alfonsín durante su asunción en 1983, cuando ofreció la presidencia de la Corte Suprema a Ítalo Luder e invitó a expresidentes, entre ellos María Estela Martínez de Perón.

En contraposición, mencionó la ausencia de espacios compartidos entre dirigentes de distintos sectores políticos durante las celebraciones del Bicentenario de 2010 y 2016, bajo las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

Para el analista, la falta de acuerdos básicos también tiene consecuencias económicas. Sostuvo que la incertidumbre ante cada recambio de gobierno lleva a sectores de la población a buscar refugio en la compra de dólares o al retiro de depósitos, ante la desconfianza sobre el rumbo que puede tomar el país.

Desdoblamiento electoral y estrategia de los gobernadores

En relación con el próximo calendario electoral, Elgart proyectó que casi la totalidad de las 24 jurisdicciones argentinas podría avanzar hacia el desdoblamiento de sus elecciones provinciales respecto de las nacionales.

Según explicó, los gobernadores buscan separar las disputas locales de la contienda presidencial y legislativa para evitar que el desgaste del Gobierno nacional o las dificultades económicas impacten directamente en sus propios territorios.

El analista consideró que esta estrategia responde a la necesidad de los mandatarios provinciales de proteger sus espacios políticos y preservar sus acuerdos locales.

Como ejemplos mencionó a Neuquén, que fijó sus elecciones para el 14 de febrero, en un contexto de expectativas económicas vinculadas con Vaca Muerta, y a los gobernadores Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Sáenz, de Salta.

Según Elgart, estos mandatarios respaldan determinadas iniciativas del Ejecutivo nacional en el Congreso, al tiempo que buscan resguardar sus alianzas políticas en sus respectivas provincias y evitar la aparición de competidores impulsados desde la Casa Rosada.

Entre Ríos definirá su calendario en diciembre

En cuanto a la situación provincial, Elgart señaló que la definición formal del cronograma electoral de Entre Ríos se resolvería durante diciembre.

En ese marco, mencionó las especulaciones sobre una posible fecha de votación el 6 de junio, aunque aclaró que todavía no existe una definición oficial.

El analista consideró que, una vez realizadas las elecciones provinciales, tanto el oficialismo nacional como la oposición buscarán interpretar los resultados en función de sus propias estrategias políticas y trasladar esas lecturas al escenario electoral nacional.

De esta manera, planteó que el próximo calendario electoral estará atravesado no solamente por las disputas partidarias, sino también por las decisiones de los gobernadores para preservar sus territorios y por la relación entre los gobiernos provinciales y la administración nacional.