Carlos Aguirre Quinteto presentó el miércoles 30, el disco «Va siendo tiempo» vía streaming en el ciclo La Hora Azul del sello Shagrada Medra.

Recordemos que Carlos es el hijo menor del reconocido Dr Osvaldo Vicente Aguirre y transitó toda su infancia en Seguí.

A tres años de lanzar La música del agua (2019), álbum para el que escribió arreglos sobre composiciones de diversos autores que trabajaron sobre músicas del litoral y el posterior CD En el jardín (2020) a dúo junto al guitarrista israelí Yotam Silberstein con composiciones de ambos, el músico entrerriano Carlos Aguirre presenta su nuevo registro discográfico, Va siendo tiempo (Shagrada Medra). Esta vez en formato de Quinteto de Guitarras y con énfasis en músicas de su autoría.

El Quinteto está conformado por Luis Medina (oriundo de Santa Fe), Sebastián Narváez (de Mendoza), Mauricio Laferrara, Mauro Leyes y Carlos Aguirre, los tres últimos de Entre Ríos.

Sobre el proyecto, Aguirre sostuvo: “En 2017 convoqué a queridos amigos guitarristas con la idea de constituir este laboratorio con el que tenía muchas ganas de evocar algunas sonoridades que siempre me impactaron con relación a los grupos de guitarras en nuestro folclore. Al comienzo echamos mano a temas que compuse para álbumes anteriores, reversionándolos, repensándolos y usándolos como excusa para ensayar abordajes de los arreglos propios a esta instrumentación”.

Sobre las sonoridades, Aguirre precisó: “En el transcurso de este tiempo fue surgiendo la necesidad de ampliar la tímbrica del grupo y paulatinamente se agregaron otros instrumentos de la familia de las cuerdas pulsadas: guitarra píccolo, guitarrón, guitarra bajo y mandolina. También, y a la hora de interpretar varios ritmos del Litoral, nos gustó la idea de incorporar el acordeón”.

Actualmente el grupo se encuentra en proceso de transformarse en un sexteto a partir de la incorporación de Florencia Scrhoeder, y en vistas a gestar un nuevo repertorio. (fuente: Uno de E.Ríos)

Composiciones

El álbum incluye 13 composiciones basadas en diferentes especies musicales del folclore argentino: Va siendo tiempo (Carlos Aguirre), Siempre azul (Carlos Aguirre), Color despedida (Carlos Aguirre), Los amores de Cabré (Enrique Hidalgo), Chaya errante (Carlos Aguirre), Zamba de los almacenes (Carlos Aguirre), Nini (Carlos Aguirre), Don Ángel Borda (Carlos Aguirre), Siesta de domingo (Carlos Aguirre), A gatas (Carlos Aguirre), Camino a Puerto Alvear (Carlos Aguirre), Puerto Soledad (L:Henry Martínez-M: Carlos Aguirre) y Canción por Santiago (Carlos Aguirre).