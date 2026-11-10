Carla Méndez pasó por La Hora Dorada Stream y compartió una parte de su historia en el segmento “La valija de la vida”, una propuesta que invita a los entrevistados a recorrer recuerdos, anécdotas y experiencias personales. Instructora, esteticista, modelo y conductora, habló de los caminos que fue construyendo, de las dificultades que debió superar y de los proyectos que todavía tiene por delante.

Durante la entrevista, contó que uno de los primeros recuerdos que aparecen cuando mira hacia atrás es su infancia. Para ella, tener presente esa etapa significa reconocer el recorrido realizado y no perder de vista los sueños que fue concretando con el paso del tiempo.

De la timidez a animarse a nuevos desafíos

Carla recordó que durante su niñez y parte de su adolescencia fue muy tímida y reservada. Contó que atravesó situaciones de bullying en la escuela, experiencias que influyeron en su manera de relacionarse y de mostrarse ante los demás.

Con el tiempo, decidió trabajar sobre esas inseguridades y dejar de darle tanta importancia a las opiniones negativas. Actualmente, procura tomar las críticas constructivas y no permitir que los comentarios ajenos condicionen sus decisiones.

En ese proceso también encontró nuevos desafíos. Uno de los objetivos que se propuso es prepararse para competir en fisicoculturismo, una actividad que, según explicó, requiere entrenamiento sostenido y una importante preparación mental.

“Es un trabajo de mucho tiempo que también tenés que tener la cabeza preparada”, señaló. Para Méndez, alcanzar esa meta implica mucho más que una cuestión física: representa un proceso de fortalecimiento personal.

Las anécdotas detrás de las pasarelas

Su experiencia como modelo comenzó cuando tenía alrededor de 14 años. Recordó que las primeras presentaciones estuvieron acompañadas por los nervios propios de enfrentarse al público, aunque también fueron una herramienta para superar la timidez.

Con los años, la pasarela se convirtió en un espacio habitual. Sin embargo, también acumuló situaciones inesperadas detrás de escena.

Entre las anécdotas que compartió, relató que durante un desfile desapareció la lencería que debía utilizar en una de sus pasadas. Según contó, la prenda no apareció y posteriormente supo que había personas que no querían que participara de esa presentación. La situación le generó enojo, especialmente porque consideró que cualquier desacuerdo podría haberse planteado directamente.

En otra oportunidad, una compañera terminó llevándose una prenda que ella tenía asignada. Finalmente, pudo resolverlo utilizando otra vestimenta y continuó con el desfile.

También explicó que, aunque arriba de la pasarela mantiene una actitud concentrada, fuera de ese ámbito puede mostrarse de una manera completamente distinta. “Después vos me ves en la calle y capaz que me ves hecha una hilacha”, comentó entre risas.

Una vocación que apareció casi por casualidad

La conversación también recorrió sus primeros acercamientos al mundo de los medios. Méndez recordó una experiencia que vivió después de una noche de fiesta, cuando acompañó a un colega periodista hasta el lugar de un accidente durante la mañana.

Aunque todavía no trabajaba en periodismo, se involucró en la búsqueda de información, las fotografías y los videos. La experiencia le permitió descubrir un interés que, según reconoció, ya estaba presente de alguna manera.

“Ahí descubrí que me tenía que dedicar a los medios”, contó sobre aquel episodio.

Actualmente trabaja en distintos espacios de comunicación, pese a no haber estudiado periodismo ni locución. Al definirse como persona, eligió una palabra: audaz. Explicó que suele aceptar oportunidades, animarse a nuevos caminos y aprender sobre la marcha.

La experiencia del vivo y una lección frente al micrófono

Entre las situaciones que le dejaron aprendizajes en su trabajo frente a las cámaras, recordó un episodio durante una transmisión por streaming, cuando los micrófonos quedaron abiertos durante un corte.

En ese momento, otra persona continuó hablando y sus comentarios llegaron a la transmisión. La situación le generó preocupación y, desde entonces, desarrolló el hábito de verificar varias veces que los micrófonos estén apagados antes de cada pausa.

La anécdota dejó una enseñanza sobre los cuidados que requiere el trabajo en vivo y también mostró el costado menos visible de quienes están frente a las cámaras.

La organización cotidiana y una particularidad: las medias

Al hablar de su vida fuera del trabajo, Carla se describió como una persona muy organizada y exigente consigo misma. Contó que suele revisar varias agendas, preparar las actividades del día siguiente y repasar mentalmente lo que hizo durante la jornada.

Incluso puede levantarse en medio de la noche para anotar alguna tarea pendiente y así poder volver a dormir. También reconoció que a veces se sobrecarga de actividades y que comenzó a prestar más atención a la diferencia entre lo urgente y lo verdaderamente prioritario.

Pero hubo un detalle que despertó las risas durante la entrevista: las medias. Carla aseguró que nunca pueden faltar en su bolso y que suele llevar pares de repuesto. En invierno, incluso puede salir con tres pares adicionales.

Contó que tiene una gran cantidad de medias y que, si alguna vez sale sin llevarlas, puede regresar a su casa a buscarlas o comprar un par en el camino para cambiarse.

Su presente y dónde encontrarla

En el tramo final de la charla, Méndez contó que continúa desarrollando su actividad en el área de estética. Atiende en su local de calle Doctor Soñés 1215, donde ofrece servicios de estética facial, pestañas, cejas, manos, pies, bronceado, peinados y maquillaje.

También adelantó que participa en distintos eventos y que se la puede escuchar los sábados a través de FM Sol.

La entrevista permitió conocer más allá de sus distintas ocupaciones a una mujer que reconoce en la audacia, la constancia y la capacidad de animarse a nuevos desafíos algunos de los motores de su recorrido.