En respuesta a la creciente demanda de asistencia para personas sin techo, Cáritas Paraná puso en marcha un refugio nocturno ubicado en Rosario del Tala 641, que ya comenzó a funcionar y brinda contención a 15 personas por noche durante los meses más fríos del año. La iniciativa busca ofrecer abrigo, comida caliente, higiene personal y un entorno de acompañamiento humano y espiritual, en un momento donde el frío golpea con fuerza y la necesidad se vuelve urgente.

“Comenzamos esta aventura y este servicio que es fruto de mucho esfuerzo, no solamente de Cáritas, sino también de fieles laicos comprometidos y otras organizaciones que se acercan a colaborar”, expresó Juan Yaryez, coordinador del refugio, en declaraciones a Elonce. El espacio recibió a sus primeros residentes este lunes, marcando el inicio de una tarea solidaria que nació de una tragedia.

La muerte de un hombre en situación de calle en la Plaza 1° de Mayo fue el detonante de esta acción. “Nos movió mucho como paranaenses y como entrerrianos. Como Iglesia nos preguntamos qué podíamos hacer frente a esta problemática”, explicó Yaryez.

Funcionamiento articulado y con reglas claras

El refugio funcionará hasta fines de agosto o principios de septiembre, con ingreso diario a las 20:30 y retiro a las 7:00 de la mañana. Durante su permanencia, los residentes reciben una cena caliente, pueden ducharse, dormir en un ambiente calefaccionado y compartir un espacio de diálogo y escucha.

Sin embargo, el ingreso no es directo. El acceso se gestiona en articulación con el espacio municipal de calle Belgrano, donde se realiza una primera entrevista para evaluar la situación de cada persona. “Julián Jarupkin, que es el coordinador ahí, hace una primera entrevista y nos envía a las personas. Acá les explicamos el funcionamiento, las normas de convivencia y, si están de acuerdo, pueden permanecer”, detalló Yaryez.

En la primera noche, la actividad fue intensa. “Ahora están cenando y en breve vamos a tener la primera conversación con ellos, una suerte de asamblea para explicarles las normas”, relató el coordinador, anticipando que quienes acepten las condiciones podrán asistir todas las noches durante el funcionamiento del refugio.

Una demanda que supera la capacidad

Según el último relevamiento de organizaciones sociales, hay 164 personas en situación de calle solo en el centro de Paraná. Frente a ese número, Yaryez reconoció que el nuevo refugio es apenas “una respuesta parcial a una necesidad mucho mayor”. Aun así, insistió en que la iniciativa busca encender una chispa solidaria que impulse más acciones comunitarias.

“Lo que nosotros ofrecemos supera la necesidad, pero creemos que es una iniciativa que trata de atender esta problemática. Como comunidad estamos lejos de responder efectivamente a todo lo que se necesita”, expresó con sinceridad.

Cómo colaborar

Desde Cáritas invitan a la comunidad a sumarse con donaciones de frazadas, sábanas, almohadas o aportes económicos, especialmente para cubrir gastos imprevistos como medicamentos o artículos de higiene. Quienes deseen colaborar pueden contactarse a través del Instagram oficial de Cáritas Paraná, desde donde se coordinará la ayuda.

Además, Yaryez pidió a la comunidad no llevar directamente a personas al refugio sin haber pasado previamente por el centro de calle Belgrano. “Eso es muy importante. Lo óptimo sería no enviarlos acá directamente, sino acompañarlos al otro refugio para que les hagan la primera entrevista. Si no, puede generar conflictos o malentendidos”, explicó.