En una argentina marcada por la constante lucha contra la desigualdad y la pobreza, organizaciones como Cáritas se convierten en espacios de contención para aquellos que más lo necesitan. En una reciente entrevista con Paralelo 32, Valeria Silvero, una de las voces clave dentro de Cáritas, ofreció una mirada profunda sobre el funcionamiento y la filosofía detrás de esta institución.

"Entregamos bolsones de comidas mensualmente y tratamos de sumar algún curso o capacitación, de diversas temáticas", explicó Silvero, destacando el compromiso de Cáritas no solo con la asistencia alimentaria, sino también con el desarrollo integral de las personas que acuden en busca de ayuda. Este enfoque no solo busca satisfacer una necesidad inmediata, sino también brindar herramientas para la mejora continua.

Una de las facetas más destacadas de Cáritas es su rol pastoral. "No es fácil pedir alimentos, a todos les cuesta, a los varones más aún. Muchos vienen de la cultura del trabajo y aceptan que ya ‘no pueden’ o ‘no llegan’. Nuestra tarea es estar, pero no somos una ONG común, nuestra tarea es pastoral", subrayó. Esta atención integral no solo se traduce en la entrega de alimentos y elementos básicos, sino también en un acompañamiento humano que busca fortalecer el tejido social y emocional de quienes solicitan ayuda.

Es importante destacar que Cáritas no se limita a una asistencia puramente caritativa, sino que busca generar oportunidades de desarrollo a largo plazo. "Preguntamos qué saben hacer, porque más allá de la asistencia, intentamos generar alguna oportunidad laboral", señaló la entrevistada. Esta visión proactiva refleja el compromiso de la institución con la promoción humana y la dignidad de cada individuo.

En cuanto a la financiación de sus actividades, Silvero explicó que Cáritas se sostiene principalmente a través de una colecta anual, donde se solicita la colaboración económica de la comunidad. “Nuestros recursos son limitados, pero los optimizamos. Todo se registra para llevar un control”, comentó. Además, reciben donaciones de ropa, calzado, libros y otros objetos, que son ofrecidos en ferias a cambio de una contribución voluntaria. Estos recursos son destinados a la compra de alimentos para los bolsones y a la adquisición de elementos ortopédicos, entre otros.

Sin embargo, más allá de la ayuda material, Silvero resaltó la importancia del apoyo humano en la labor de Cáritas. "Valoramos a los que acompañan, porque a nadie le sobra el tiempo", expresó. Esta solidaridad y compromiso comunitario son fundamentales para el funcionamiento y la sostenibilidad de la institución que trabaja con la premisa de que “Hay que salir y poner en actos concretos lo que se pregona con la Palabra”.