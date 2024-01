La empresaria Carina Sterzer, gerente de la importante firma transportista crespense Sterzer Group, reconoció en una entrevista exclusiva con Paralelo 32 la difícil situación del sector del transporte. “Venimos padeciendo la crisis del combustible desde marzo, se ha ido agravando, cada vez hay más tensiones y más esperas”. Dijo que en el caso de su empresa, Sterzer Group, “hoy no tenemos camiones parados, circulan pero con muchas demoras. En Crespo se ven filas enormes de camiones en YPF esperando que llegue el camión surtidor. No dan como antes, sino hasta cierta cantidad. A veces el último de la fila no recibe nada. Esa situación se repite en todo el país. En la zona tenemos alguna ventaja porque hay varias estaciones de servicios y tenemos alternativas para cargar combustible”. Comentó que los mayores inconvenientes se producen con los vehículos en ruta. La situación obliga a que, después de cierta cantidad de kilómetros recorridos, se deba volver a cargar.

– En promedio, ¿cuánta es la demora para la empresa?

— Depende la zona. Hacia el Norte es más complicado; al centro y sur, más ágil. Pero hemos tenido demoras de cinco o seis horas. O nuestros choferes pernoctaron hasta el otro día, porque se quedaron sin combustible y el camión surtidor llegaba recién al día siguiente. Un promedio es de cinco horas, más o menos. Hoy estamos yendo a Corrientes, y sé que otras provincias lo están padeciendo mucho más. Hay que armar algunas estrategias en logística, hablar con los choferes y dar ciertas recomendaciones. Una es evitar que se vacíe el tanque, para no estar con ‘la soga al cuello’. En cambio, si tienen el tanque con la mitad del combustible total, deben empezar a parar en todas las estaciones que encuentren para completar. Si no hay mucha demora, es quedarse y volver a cargar.

– ¿Cómo incide la situación en los costos de la empresa?

— Es otro tema, se habla y se dice que hay mucho sobreprecio; sabemos de algunas provincias donde hay mucho sobreprecio. Nosotros nos manejamos con tarjeta de YPF o Axion en ruta. Ahí no hay forma de sobrefacturar. A lo sumo, y excepcionalmente, si en alguna estación de servicio no les quieren aceptar la tarjeta, hacemos alguna transferencia para que el camión pueda seguir. Pero cada empresa tiene su experiencia. Yo cuento la mía, no implica que haya otras empresas que no tengan plástico, o por las rutas que tienen, tengan que pagar sobreprecios. A veces hay que cargar combustible de mayor calidad. Ahí, nos pueden afectar los costos.

– Parece que cuanto más chica es una empresa, le afecta más la crisis.

— En empresas medianas como la nuestra, que ya tiene cierta estructura, estas crisis nos afectan bastante. Quizás no tanto por el combustible, porque tenemos una determinada ruta o usamos plástico (tarjetas de debito/crédito). Pero, a veces la empresa mediana padece más cierto incremento de costos.

– ¿Por ejemplo?

— Grandes empresas pueden ‘pelear’ costos de otra forma. Por ejemplo, lograr precio en las cubiertas porque pueden comprar en grandes cantidades.