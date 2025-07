Luego de que tomara estado público una serie de denuncias por presunta estafa en la venta de paquetes turísticos a Mendoza, Carina Spahn, la mujer señalada como responsable, habló por primera vez. En diálogo con diario UNO, aseguró: “No estafé a nadie. A partir de la semana que viene se hacen las devoluciones”.

El caso comenzó a circular el fin de semana, cuando numerosos denunciantes informaron haber contratado un viaje que incluía transporte, alojamiento y excursiones en Mendoza, pero el colectivo nunca apareció y el viaje no se concretó. Las presentaciones formales fueron realizadas en comisarías del Departamento Diamante y en la ciudad de Paraná, lo que motivó la intervención de la División de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos.

Actualmente, la causa está en manos de la fiscal Patricia Yedro, quien analiza las distintas denuncias recibidas.

Puede interesarte

“No me estoy escondiendo”

En su descargo, Carina Spahn afirmó que su estado de salud fue el motivo principal por el que no pudo cumplir con los servicios prometidos. “Estoy con un problema de salud. No me estoy escondiendo. Por problemas personales de salud no he podido cumplir con el servicio”, explicó. “A partir de la semana que viene se hacen las devoluciones”, agregó.

Spahn, quien reside en Colonia Ensayo, sostuvo que está a disposición de la Justicia y negó tener intenciones de evadir sus responsabilidades. “Vivo adelante de una comisaría. Yo no me escondo de nadie”, remarcó. Y añadió: “Nunca tuve la intención de estafar a nadie, ni voy a hacer ninguna cosa ilícita”.

También se refirió a una acusación anterior que volvió a viralizarse en redes sociales, relacionada con una supuesta extorsión a un familiar en 2002: “Ese caso está cerrado y aclarado. Salí libre de culpa y cargo, y la Policía debió indemnizarme por mal procedimiento”.

Sobre su actual situación, expresó: “Si no he atendido es porque sinceramente mi estado de salud no es el óptimo. Estoy esperando un turno con el neurólogo. Ya van a tener todos los certificados médicos, pero estoy a disposición de quien sea”.

El paquete promocionado

El viaje que ofrecía Spahn en redes sociales incluía cuatro noches de alojamiento —dos en Mendoza capital y dos en San Rafael—, excursiones al Cerro de la Gloria, el Cristo Redentor y el Cañón del Atuel, entre otros atractivos turísticos. Los precios del paquete oscilaban entre $658.000 y $738.000, según la cantidad de personas que contrataran juntas.

Tras las denuncias, muchos de los damnificados exigen la devolución total del dinero y solicitan celeridad en la investigación. Algunos afectados también aseguran haber intentado contactarse sin éxito con Spahn en los días posteriores a la fallida salida del viaje.