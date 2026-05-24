La situación salarial, la pérdida del poder adquisitivo, la estabilidad laboral y el debate en torno a la reforma previsional fueron algunos de los principales ejes abordados por la secretaria adjunta de UPCN Entre Ríos, Carina Domínguez, quien trazó un duro diagnóstico sobre el presente económico y laboral que atraviesan los trabajadores estatales.

En declaraciones al programa Debate Abierto Radio, la dirigente gremial sostuvo que el contexto actual está marcado por una creciente conflictividad en la administración pública provincial y advirtió sobre el impacto de la crisis nacional en los ingresos de los trabajadores.

“En la Argentina de Milei nada alcanza”, resumió.

Un escenario de conflicto y pérdida salarial

Domínguez describió una situación compleja dentro del sector público entrerriano, donde la inflación y el deterioro del poder adquisitivo aparecen como una de las principales preocupaciones del gremio.

En ese marco, explicó que UPCN definió una agenda de prioridades orientada a atender reclamos históricos en áreas sensibles del Estado.

Entre ellas mencionó:

Salud

Educación

Comedores escolares

COPNAF (Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia)

Según indicó, el sindicato logró avances en algunos frentes vinculados a la regularización laboral.

Destacó particularmente mejoras en:

Pase a planta permanente

Estabilidad laboral

Reconocimiento de derechos administrativos y salariales

Diferencias entre Frigerio y Milei

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista fue la comparación entre la gestión provincial y la nacional.

Domínguez calificó como “abismal” la diferencia entre el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos y la administración nacional de Javier Milei.

Según explicó, aunque en la provincia existen conflictos, medidas de fuerza y discusiones salariales, todavía hay canales de diálogo abiertos.

“En Entre Ríos hay discusión, hay reclamos, pero también hay funcionarios que escuchan”, planteó.

En contraposición, cuestionó con dureza la gestión nacional, a la que atribuyó una mirada confrontativa hacia el Estado.

La dirigente habló de un “autoritarismo innegable” y de un clima político donde, según sostuvo, existe un fuerte rechazo hacia el sector público.

También remarcó que en la provincia, a diferencia de otros ámbitos nacionales, no se registraron despidos masivos en la administración estatal.

Reforma previsional: “No apoyamos a ciegas”

Otro de los temas centrales fue la discusión en torno a la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Domínguez aclaró que UPCN participa activamente del debate, aunque rechazó cualquier lectura que implique un aval automático al proyecto oficial.

“No apoyamos a ciegas”, afirmó.

Explicó que la postura del gremio está orientada a garantizar que no se afecten derechos adquiridos de trabajadores activos y jubilados.

Uno de los principales puntos de cuestionamiento tiene que ver con el cálculo del haber inicial.

La dirigente consideró inviable modificar ese esquema tomando como referencia los últimos 30 años de vida laboral.

Según advirtió, una medida de ese tipo impactaría directamente sobre el sistema previsional.

“Eso destruiría el 82% móvil”, sostuvo.

Defensa de la movilidad jubilatoria

Domínguez también se refirió a la actualización de haberes previsionales.

Indicó que, tras las gestiones del gremio, el Gobierno provincial descartó la posibilidad de utilizar el índice de ANSES como parámetro de movilidad jubilatoria.

En su lugar, señaló que se trabaja en la búsqueda de un indicador que refleje la realidad salarial de la provincia y preserve la actualización de ingresos de los jubilados.

La defensa del 82 por ciento móvil y de la movilidad previsional aparece, según UPCN, como una línea roja dentro de la negociación.

Críticas a otros sectores sindicales

En otro tramo de sus declaraciones, la dirigente defendió el rol de UPCN frente a otros gremios estatales, en una referencia que apuntó especialmente a sectores como ATE.

Sostuvo que el sindicato apuesta a la negociación directa y a la construcción de propuestas dentro de las mesas paritarias.

“Es muy fácil batir el bombo afuera, pero hay que tener respuestas para los trabajadores”, expresó.

En ese sentido, destacó que UPCN avanzó recientemente con intimaciones legales al:

Consejo General de Educación (CGE)

COPNAF

El objetivo, explicó, fue exigir el cumplimiento de acuerdos previos y reclamar el pago de deudas salariales pendientes.

Un debate abierto sobre salario, Estado y previsión social

Las declaraciones de Carina Domínguez vuelven a poner en el centro del debate la situación del empleo público, el impacto de la crisis económica y la discusión sobre el sistema previsional en Entre Ríos.

Con una postura crítica hacia la gestión nacional, pero diferenciando el escenario provincial, UPCN busca sostener su participación en las mesas de discusión salarial y previsional.