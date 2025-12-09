El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes una reducción de entre 1 y 2 puntos porcentuales en las retenciones que pagan los principales cultivos y derivados del sector agropecuario. La medida, que será de carácter permanente, abarca a la soja, el maíz, el trigo, el girasol, la cebada, el sorgo y los subproductos industriales de la oleaginosa.

El ministro comunicó la decisión a través de su cuenta de X, donde destacó que se trata de “un nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario, avanzando en la reducción permanente de los derechos de exportación para las cadenas de granos y subproductos”.

En ese sentido, Caputo subrayó que “eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei” y aseguró que el Gobierno seguirá trabajando para alcanzar esa meta “lo antes posible”, aunque aclaró que los avances continuarán “en la medida que las condiciones macroeconómicas así lo permitan”.

Las nuevas alícuotas

Según confirmó el Ministerio de Economía, las retenciones se reducirán de la siguiente manera:

Soja: baja del 26% al 24%

baja del 26% al 24% Subproductos de soja: del 24,5% al 22,5%

del 24,5% al 22,5% Trigo y cebada: del 9,5% al 7,5%

del 9,5% al 7,5% Maíz y sorgo: del 9,5% al 8,5%

del 9,5% al 8,5% Girasol: del 5,5% al 4,5%

La medida no será automática: entrará en vigencia una vez que sea publicada en el Boletín Oficial, lo cual —según fuentes del Gobierno consultadas por la agencia Noticias Argentinas— ocurrirá “en los próximos días” y “lo antes posible”.

Un gesto hacia uno de los motores de la economía

Caputo señaló que esta reducción apunta a “mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina y responsable de cerca del 60% de nuestras exportaciones”.

Asimismo, destacó que con esta decisión “reafirmamos nuestra convicción de que el campo argentino seguirá creciendo, generando empleo, impulsando el desarrollo en cada región del país y fortaleciendo la presencia de la Argentina en los mercados del mundo”.

Desde el Gobierno remarcan que, a diferencia de otras ocasiones en las que las rebajas fueron temporales, esta disminución es permanente y busca ofrecer una señal clara al sector tras los persistentes reclamos de las entidades rurales por la elevada presión tributaria.

“El camino es claro”

En su mensaje, el ministro sintetizó el enfoque económico del oficialismo:

“El camino es claro: menos impuestos, más producción, más oportunidades y trabajo para todos los argentinos”.