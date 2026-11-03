El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, anunció una serie de medidas de alivio impositivo destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), durante la apertura de la Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada en la ciudad de Buenos Aires.

Entre los principales anuncios se encuentran la suspensión de los embargos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) hasta mayo de 2027, la ampliación del plan de facilidades de pago y la posibilidad de utilizar saldos a favor de exportaciones para cancelar deudas aduaneras.

Además, confirmó una línea especial de créditos del Banco Nación para la compra de automóviles cero kilómetro y anticipó que el Gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos.

Suspensión de embargos y facilidades para las pymes

Caputo informó que ARCA suspenderá los embargos a las empresas hasta mayo de 2027. Según explicó, la medida busca darles tiempo para ordenar sus cuentas y mejorar su situación financiera.

También anunció la extensión del plan de pago de deudas en 18 cuotas. A partir de ahora, podrán incorporarse las obligaciones vencidas hasta el 31 de octubre, cuando anteriormente el límite estaba establecido en el 30 de junio.

Otro de los beneficios contempla que las pymes puedan utilizar el 100% de los saldos a favor por exportaciones o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. El ministro indicó que este mecanismo también alcanzará, en determinado porcentaje, a las grandes empresas.

Caputo sostuvo que la iniciativa permitirá mejorar la disponibilidad de fondos y el manejo financiero de las compañías. Además, señaló que representa un avance hacia la implementación de una cuenta corriente única aduanera entre las empresas y ARCA.

Créditos para la compra de automóviles

El titular de Economía confirmó que el Banco Nación ofrecerá una línea especial de financiamiento para incentivar la compra de vehículos nuevos.

Los préstamos tendrán plazos de entre tres y cinco años y una tasa fija cercana al 20%.

“No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, afirmó Caputo.

Propuesta para eliminar el impuesto a los sellos

En materia tributaria, el ministro anticipó que el Gobierno nacional propondrá a las provincias eliminar el impuesto a los sellos.

La iniciativa estará dirigida a las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).

Como mecanismo de compensación, el Estado nacional les abonaría a las provincias el 50% de la recaudación que dejarían de percibir por ese tributo.

Competitividad sin devaluación

Durante su exposición, Caputo volvió a rechazar las propuestas de modificar el tipo de cambio como herramienta para recuperar competitividad. En cambio, planteó que el Gobierno buscará reducir los costos de producción y financiamiento.

“Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, expresó.

El ministro atribuyó parte del estancamiento económico a la incertidumbre política, que, según explicó, lleva a los bancos a restringir el otorgamiento de créditos ante el temor de que las tasas de interés aumenten después de las elecciones de 2027.

También reveló que el Gobierno mantiene conversaciones con grandes compañías para que adelanten la emisión de facturas correspondientes a sus pequeñas y medianas empresas proveedoras. El objetivo es facilitarles el acceso al financiamiento.

La hoja de ruta económica

Caputo delineó tres ejes para los próximos meses:

Estabilidad y previsibilidad macroeconómica.

Reducción del costo argentino , mediante medidas para bajar las tasas de interés y acelerar las inversiones en infraestructura.

, mediante medidas para bajar las tasas de interés y acelerar las inversiones en infraestructura. Extensión del RIGI a todos los sectores, cuando las condiciones fiscales lo permitan.

El funcionario insistió en que reducir el costo financiero de las empresas es una prioridad y consideró que esa herramienta tendrá mayor impacto que una modificación del tipo de cambio. También aseguró que existen dólares suficientes para afrontar cualquier proceso de dolarización.

CAME valoró la suspensión de embargos, pero pidió ampliar los beneficios

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró positivo el anuncio de suspensión de embargos de ARCA para las pymes. La entidad recordó que en junio había solicitado al ministro Caputo que se interrumpieran las ejecuciones fiscales y que no se aplicaran multas al sector.

También respaldó la ampliación del plan de facilidades de pago, que permitirá incorporar obligaciones vencidas al 31 de octubre. Sin embargo, planteó que se elimine el anticipo del 5% exigido para ingresar al régimen, al considerar que representa un esfuerzo financiero difícil de afrontar para muchas empresas.

La organización pidió, además, que los planes contemplen un mínimo de 48 cuotas y permitan incorporar deudas incluidas en regímenes de pago que todavía no hayan caducado. Según CAME, esas condiciones permitirían una refinanciación más amplia y un mayor alivio financiero.

El reclamo por multas y ejecuciones fiscales

En el marco de las discusiones sobre una modificación de la Ley de Inocencia Fiscal, CAME también había solicitado que ARCA no aplique multas a las pymes durante el período de espera previsto en la normativa.

La entidad propuso que, si el contribuyente regulariza la obligación intimada dentro de los 15 días posteriores a la finalización de ese plazo, la multa se reduzca un 50%. La sanción completa debería aplicarse únicamente cuando no se cumpla con la obligación dentro de ese período adicional.

Por otra parte, la organización reclamó un régimen especial de facilidades de pago de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.

La propuesta también contemplaba incluir las deudas vencidas al 31 de mayo, los planes de pago vigentes y aquellos que hubieran caducado.

“Pedimos la implementación de un régimen especial de facilidades de pago que contemple hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación”, señaló Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME.

La entidad sostuvo que, en un contexto de consumo deprimido y ante el debate sobre una reforma tributaria, resulta necesario generar condiciones que permitan preservar el entramado productivo, fortalecer la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y acompañar su desarrollo.