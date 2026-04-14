La definición del funcionario se conoció horas antes de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que será difundido este martes 14 de abril a las 16 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Según relevamientos de la Agencia Noticias Argentinas, los registros inflacionarios no solo mostrarían un nivel elevado en marzo, sino que también anticipan presiones para abril, impulsadas principalmente por aumentos en los combustibles.

Caputo explicó que el comportamiento de los precios estuvo influido por factores puntuales. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad”, sostuvo.

En ese sentido, el ministro remarcó que el encarecimiento de los costos vinculados al petróleo y los ajustes típicos del inicio del ciclo lectivo incidieron de manera significativa en la dinámica inflacionaria del mes.

A pesar de este escenario, el titular del Palacio de Hacienda se mostró optimista de cara al corto plazo. “A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, aseguró, y agregó que “se vienen los mejores meses” en materia económica.

Las declaraciones fueron realizadas durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”, del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En paralelo, Caputo se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en un contexto clave para la agenda económica argentina y las negociaciones internacionales en curso.