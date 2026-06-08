LSM.- El pasado miércoles 4 de noviembre la Lic. Gabriela Nalerio, integrante del Área de Acción Social del Municipio de Libertador San Martín, tuvo a su cargo la capacitación donde compartió conceptos precisos sobre género y violencia en el marco de la Ley Nacional N° 27.499 “Ley Micaela”, abriendo lugar a debates constructivos respecto de la paridad de género, la discriminación y otros temas afines.

Cabe recordar que con fecha 27 de mayo 2020, el Honorable Concejo Deliberante de Libertador San Martín, aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela”. De esta forma, quienes ejerzan la función pública municipal en todos sus niveles y jerarquías deberán capacitarse obligatoriamente en la temática de género y violencia contra las mujeres.

En esta oportunidad participaron unas quince personas, entre otros, personal de Inspección, Administración, del Centro de Salud e integrantes del Concejo Deliberante.

Precisamente uno de los participantes en la capacitación fue el concejal Martín Ceraolo, del Bloque de Concejales del Frente Justicialista Creer Entre Ríos, gestores del proyecto, con quien Paralelo 32 dialogó sobre el abordaje de la temática vista.

Ceraolo mencionó que, “para nosotros es muy importante porque la iniciativa de llevar adelante esta ordenanza de adhesión a la Ley Micaela, es a partir de la cantidad de hechos de violencia de género en LSM. Tuvimos acceso a los datos de nuestra localidad, donde hay más denuncias por violencia de género que por inseguridad o robos”; agregando luego que “Eso fue lo que encendió la alarma y activó la ordenanza, con el fin de generar conciencia sobre la violencia de género y las mujeres. La Licenciada Gabriela Nalerio, con ejemplos desde la parte práctica, explicó sobre cuáles son esos problemas que se quieren erradicar dentro de la ley”.

Finalmente el concejal Ceraolo, destacó que “los temas o ejes más importante de la ley que fueron abordados fueron el respeto hacia los géneros. La violencia hacia la mujer y los distintos tipos de violencia (físico, psicológico, económico, de poder). Buscar la igualdad o paridad de géneros, para darle la misma oportunidad que tiene el hombre a las mujeres, tanto en lugares específicos donde la toma de decisiones está dado por hombres, también concientizar sobre eso”.