Entre el 2 y el 6 de marzo de 2026, la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (F.E.A.B.V.) desarrolló una serie de jornadas de capacitación y encuentros estratégicos que reunieron a directivos, encargados de administración y representantes de distintos cuarteles de la provincia. Las actividades tuvieron como objetivo fortalecer la formación permanente y consolidar el trabajo coordinado entre las instituciones bomberiles.

Las capacitaciones estuvieron enfocadas en el manejo de Trámites a Distancia (TAD) y Rendiciones Web, herramientas clave para la gestión administrativa de los cuarteles. Las jornadas se realizaron en diferentes puntos de la provincia, organizadas según las regiones a las que pertenecen las asociaciones.

El primer encuentro se llevó a cabo en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay, donde participaron delegaciones de cuarteles como Villaguay, Concordia y Rosario del Tala, entre otros.

La segunda jornada tuvo lugar en el cuartel de Urdinarrain, donde se capacitaron directivos de la Región 3, con representantes de Gualeguaychú, Ceibas y otras localidades.

Posteriormente, la tercera capacitación se desarrolló en Federal, con la participación de cuarteles de Chajarí, Villa del Rosario y San Jaime de la Frontera.

El cronograma continuó con una cuarta jornada en el Centro N.I.D.O. Dr. Adolfo Goldenberg de Crespo, donde participaron representantes de Nogoyá, Diamante, Aranguren y Maciá, entre otros.

Finalmente, la quinta y última jornada se realizó en el cuartel de María Grande, reuniendo a representantes de Sauce de Luna, Cerrito, Bovril y Santa Elena, entre otras localidades de la Región 1.

Cada encuentro se desarrolló en dos turnos, mañana y tarde, y fue organizado por la F.E.A.B.V. bajo la coordinación de su presidente, Ariel Molina, y la secretaria Magali Michel. Las clases estuvieron a cargo de Pablo Pollini, integrante de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios del Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina.

Los cuarteles anfitriones brindaron una destacada recepción a los participantes, fortaleciendo el espíritu de camaradería y cooperación entre las distintas instituciones.

Además de las capacitaciones técnicas, la Federación llevó adelante la primera reunión federativa de 2026, que incluyó el encuentro de la Mesa Chica y la reunión formal del consejo directivo. Durante la jornada se planificaron las estrategias anuales vinculadas a compras, gastos, capacitación y fortalecimiento de brigadas, además de informar sobre la adquisición de nuevo equipamiento destinado a mejorar la formación y las operaciones de los bomberos voluntarios.

En la reunión también se abordaron temas de coordinación con el Gobierno de Entre Ríos y la Defensa Civil de Entre Ríos, así como inquietudes relacionadas con los atrasos en los depósitos de la Mutual de Bomberos. Asimismo, se planteó la preocupación por la falta de convocatoria respecto al corredor de las Ruta Nacional 14, Ruta Nacional 12 y Ruta Nacional 18, aspectos considerados clave para la operatividad del sistema de emergencias en la provincia.

Al respecto, Molina destacó el clima de trabajo generado durante las jornadas. “Fue una excelente reunión de trabajo, marcada por el compromiso, la planificación y el fortalecimiento del sistema provincial de Bomberos Voluntarios”, expresó, resaltando la predisposición y colaboración de todas las instituciones participantes.

Con estas actividades, la Federación reafirma su misión de promover la capacitación continua, fortalecer la cooperación entre cuarteles y consolidar el vínculo con los organismos públicos, contribuyendo al desarrollo de un sistema de bomberos voluntarios cada vez más moderno, eficiente y comprometido con la seguridad y el bienestar de toda la provincia de Entre Ríos.